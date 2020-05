Mala Rodríguez: “Ser mala es ser una mujer diferente y valiente”

Mala Rodríguez es una de las pioneras en el mundo del género urbano. La rapera ha contado a nuestra querida Nallely Capellán en LOS40 Urban Live que en sus primeros conciertos asistían su prima y, a veces, su mejor amiga, a quien todo le parecía un poco raro, "como una secta" (por la vestimenta ancha).

Afortunadamente, poco a poco la escena se ha ido llenando de raperas, no solo encima de los escenarios, sino también de seguidoras entre el público. "Yo siempre soñé con una escena plagada de mujeres, donde hubiera verdadera competición, ya que cuantas más seamos mejor, y hoy en día se respira eso", ha manifestado.

Después de estar 7 años sin lanzar disco -Bruja fue publicado en 2013-, la jerezana vuelve con Mala, un nuevo álbum que contiene mucha pasión, mucha emoción y, sobre todo, reflexión. "Es importante que los artistas no dejemos de lanzar ideas y motivos para reflexionar. Creo que eso no se puede perder en la música; que sigamos cuestionándonos cosas y que seamos conscientes... Que siga habiendo mensajes", ha opinado La Mala.

La cantante ha estado trabajando y ultimando este nuevo trabajo durante el confinamiento, con el deseo de que "todo el mundo se emocione, se sienta fuerte, motivado y que le agarre el corazón".

Es muy importante contar tu historia y compartirla para llegar a los demás y así no sentirte tan solo

La ganadora de dos premios Grammy Latino es partidaria de componer sus propios temas. "Tener experiencias te ayudar a escribir", ha afirmado. Igualmente, ha animado a la gente a escribir sobre cómo está y cómo se siente, ya que "te ayuda a verte, entenderte, a crecer y, como a ella, a hacer canciones todavía mejor". Algo en lo que coincide con Lola Índigo.

Mala Rodríguez ha relatado que escribe desde que era pequeña porque era lo que más le gustaba; inventarse canciones con tan solo mirar por la ventana. Ha admitido que hoy en día escribe mucho en el teléfono y que también trabaja mucho la memoria como hacen otros tantos raperos.

Ser mala es ser una mujer diferente, valiente, que se cuestiona cosas

"Para mí -ser mala- es ser lo que no se espera de ti y que te de igual. Hacer tus propias normas y que no te importe. Alguien que no tiene miedo y que va pa'lante", ha declarado sobre el título de su sexto álbum de estudio.

María siente admiración por todas las mujeres dentro del panorama urbano, quienes han sabido hacer alg super especial. Sin embargo, a la hora de señalar a una artista internacional con la que sin duda le gustaría colaborar es Farina. "Me encanta y es super linda. La tengo mucho aprecio y espero que hagamos una canción prontito", ha expresado, aunque también le gustan Cazzu y Dakillah.

Dentro de nuestras fronteras, La Mala quiere hacer algo con Najwa Nimri y con Rosalía ("Sería una paranoia", ha añadido), aunque igualmente le encanta Maria Sioke. Además, no se cierra a ningún estilo; al contrario: está abierta a hacer música contodo el mundo y a hacer cosas que le motiven a crecer.

La intérprete de Peleadora se ha declarado fan total de Don Omar y del Reggaeton, un género que le encanta bailar. ¡Y nos ha enseñado su armario!