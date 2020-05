Mario Vaquerizo y Alaska celebran el noveno aniversario de su boda española con un emotivo álbum de fotos

Mario Vaquerizo y Alaska tuvieron su boda soñada en Las Vegas, como las de las películas. Pero después, también quisieron compartir tanta felicidad con su gente de aquí. Tuvieron su ceremonia española y de eso han pasado ya 9 años.

“Menos mal que te tengo a las amigas que me recuerdan las fechas de momentos especiales y vitales en mi vida. Uno de ellos es mi boda con @alaskaoficial en España tal día como hoy del año 2011. El no haberlo recordado no es porque no le de importancia y me reafirme en haberlo hecho sino que cuando uno es viejo son tantas las fechas que recordar igual de importantes: el primer beso, la pedida de mano, la vida en Las Vegas... en fin... que estoy muy feliz mil gracias a @alaskaoficial por dejarme formar parte de tu vida... y a las amigas gracias por el recordatorio. Besos”, compartía el novio en sus redes.

Está claro que Vaquerizo es pura sinceridad y no se guarda sus deslices. La que sí se acordó fue su mujer que no ha dudado en compartir varias fotos de aquel día que no fue el momento más especial de su relación, pero tuvo su significado.

“Tal día como hoy del año 2011 nos casamos en el registro civil de la calle Pradillo, con dos días posteriores de celebración. Aunque para nosotros las fechas a celebrar son la del primer beso y la de nuestra primera boda en Las Vegas, fue fantástico compartir esto con familia y amigos. Gracias por recordarlo con vuestras fotos. Estas se las robo a @pedro.munster @lorenafangoria123 y @juanpauloficial. 🖤♥️❤️♥️🖤❤️❤️🖤♥️❤️♥️🖤”, escribía ella en redes.

Y claro, al compartirlo con el resto del mundo, no han faltado las felicitaciones por tanto tiempo de amor.

Paula Echevarría: ❤️❤️

Bibiana Fernández: Felicidades mis amores ❤️❤️

Paz Vega: Sois maravillosos!!!♥️🖤♥️🖤♥️

Leo Peralta: ¡Felicidades! ✨💙💙✨

Javier Calvo: 😍

Nuria Roca: Felicidades pareja!♥️♥️

Chenoa: Que miradas más preciosas😍❤️