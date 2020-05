8 prendas o accesorios básicos que no puedes dejar de comprar en rebajas

Confirmado, este verano habrá rebajas pese a la situación en la que estamos viviendo. Hubo dudas al principio, pero parece que, finalmente, no nos quedaremos sin los descuentos propios de cada temporada. Y, los consejos son los de siempre.

No compres a lo loco porque al final, lo barato te acabará saliendo caro. Haz una lista de lo que realmente necesitas y compara en varias tiendas. Y recuerda que pese a ser un producto rebajado mantiene los derechos de cualquier compra efectuado en un periodo normal de venta.

Ahora, recordado lo principal, nuestro consejo es que aproveches las rebajas para prever a tu fondo de armario de las prendas básicas que no pueden faltar. Hemos seleccionado 8 que no pueden faltar en la temporada de verano.

#Deportivas blancas

Sea primavera, verano, otoño o invierno, unas deportivas blancas no pueden faltar en tu armario. Pegan con todo, no pasan de moda y te pueden sacar de más de un apuro. Si no tienes o las de siempre parecen ya de cualquier color menos blanco, es momento de hacerte con unas.

#Bikini negro

Un bikini más nunca está de más. Vayas a la playa o no, estén abiertas las piscinas o no, lo cierto es que siempre te queda la opción de tomar el sol en el jardín o terraza y eso es mejor hacerlo en bikini. Seguro que tienes varios, pero aprovechar las rebajas para estrenar uno nuevo nunca está de más y si es negro que no entiende de tendencias puntuales, mejor que mejor.

El bikini negro, un básico para comprar en rebajas. / Patrick Fraser / Getty Images

#Short vaquero

Si el bikini es una prenda imprescindible para el verano, un short vaquero, lo mismo. En denim, blanco o, en realidad, en cualquier color, un pantalón corto no puede faltar en tu armario.

#Blazer

Es bueno aprovechar las rebajas de cualquier temporada para ir renovando tu fondo de armario de blazers. Siempre son un comodín para completar un look que bien puede ser de oficina como de salida nocturna. Todo depende de cómo lo combines.

#Bolso blanco

Un buen bolso de piel blanco no puede faltar entre tus accesorios veraniegos. Es el comodín, al margen de las tendencias, para tener opción para cualquiera de tus outfit.

#Vestido bohochic

Los vestidos son para todo el año, pero imprescindibles para el verano. Un vestido largo de corte ibicenco o bohochic es uno de los imprescindibles porque, al margen de la moda de cada año, siempre sientan bien. Y si es blanco, mejor que mejor, te valdrá para cualquier año.

Un vestido boho para el verano, un must. / Jasmina007 / Getty Images

#Sandalias planas

Puede que seas una loca de los tacones, pero el verano, de vez en cuando, nos pide unas sandalias planas para poder descansar y hacer turismo con comodidad. Cuanto más sencillas, más podrás aprovecharlas para cualquier ocasión.

#Ropa deportiva

El deporte es para el verano y, sobre todo, para septiembre, cuando volvemos y nos damos cuenta de que nos hemos relajado y hemos cogido algún kilo de más que queremos quemar en el gimnasio o corriendo a diario. Nada mejor que motivarte con ropa nueva, aprovecha las rebajas.