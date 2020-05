Lady Gaga publica por sorpresa ‘Sour Candy’, su colaboración con BLACKPINK

Desde que Lady Gaga compartió el tracklist de su nuevo álbum Chromatica y vimos el nombre de BLACKPINK entre sus colaboraciones, aún nos ha resultado imposible salir del estado de shock. Pero se acabó la espera. Sour Candy ya está aquí y no hemos podido evitar dejarnos llevar por sus ritmos electrónicos desde el primer segundo.

Lo que ambas nos han ofrecido con este tema es una unión incomparable con la del resto de colaboraciones. Un proyecto que perfectamente encaja con la temática futurista de Chromatica y que nos hace vibrar con los beats que suenan en su base de pop y música electrónica. ¡Un auténtico festín de ritmazos!

Sour Candy llega, además, con una intención clara, y no solo hablamos de la de convertirse en un nuevo himno musical. Es una canción interpretada en dos idiomas, el coreano y el inglés, por lo que no tardará en conquistar los territorios de ambas lenguas. La ecuación es muy sencilla: un mayor número de lenguas interpretadas da lugar a más países conquistados y, por tanto, un mayor número de certificaciones obtenidas y oídos enganchados por su música.

Pero la gran pregunta aquí es: ¿Cómo llegó la girlband de K-Pop a la mente de Lady Gaga? ¿Cómo fueron sus primeros encuentros? Pues parece que la propia Gaga trae las respuestas a estas preguntas.

La neoyorquina asegura que ambas son muy fans de la música que crean, por lo que ha sido muy sencillo que "este proyecto se haya llevado a cabo de forma natural". "Llamé primero a BLACKPINK para sugerir que trabajásemos juntas. Las integrantes de BLACKPINK estaban felices y se mostraron entusiasmadas con el proyecto, así que pudimos colaborar gracias a eso. Quiero dar apoyo a las mujeres poderosas como BLACKPINK, y ellas piensan lo mismo", señala Gaga en una entrevista con TVGroove y según las palabras recogidas por Soompi.

No hay nada más bonito que ver cómo súperestrellas de la industria apoyan sus trabajos mutuamente, y eso es algo que hemos podido comprobar a través de Sour Candy. "Son unas preciosas mujeres jóvenes y tienen mucho talento. A través de esta colaboración me sentí orgullosa como si me hubiera convertido en la quinta integrante de BLACKPINK", añade nuestra protagonista. No nos extrañaría que Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie la aceptasen en su formación.

Chromatica verá la luz el próximo 29 de mayo, y con él llegará un listado de canciones del que ya hemos podido escuchar un pequeño avance. Además de llevarnos a la Gaga más artpop con Stupid Love, nos ha trasladado al universo cyberpunk con Ariana Grande y su Rain On Me. Pero no será la única referente que formará parte de este proyecto, y no solo hablamos de esta exitosa banda de K-Pop. El mismísimo Elton John también nos hará soñar al ritmo de Sine From Above.

Tic, tac, tic, tac,... el tiempo corre y Chromatica calienta motores para conquistar las playlists de nuestras canciones favoritas. De momento, Sour Candy va por buen camino posicionándose en lo más alto de las listas internacionales.