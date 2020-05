Se filtra la canción de Selena Gomez que en realidad fue escrita para Rihanna

Hay canciones que en un principio son creadas literalmente para un artista pero acaba en manos de otro completamente distinto. Este es el caso, entre otros, de Britney Spears, quien supuestamente rechazó Telephone, el tema que finalmente formó parte de la discografía de Lady Gaga.

Pues bien, ahora han sido Rihanna y Selena Gomez las que han protagonizado este vaivén de canciones. En concreto nos referimos a Same Old Love, el hit que Gomez incluyó en su disco Revival. Pero lo cierto es que el tema estaba destinado a formar parte de la trayectoria de Rihanna.

Según ETOnline, allá por 2015, la de Barbados twitteó algunos de los versos de este tema, dando a entender que pronto lo publicaría bajo su nombre. Pero Charli XCX, una de las compositoras de la canción, desveló que su sello discográfico cambió de dirección y ya no le valía. "Entonces creo que Selena la escuchó y le gustó, la cantó y pegó con su voz y su historia muy bien", señala la artista.

Pero ahora, cinco años después, se ha filtrado la demo que Rihanna grabó de esta canción. Hemos de reconocerlo: no suena igual, pero también le sienta de maravilla.

Sea como sea, dicen que "pasado, pisado", y los seguidores de Rihanna ahora solo tienen la vista puesta en un noveno álbum de estudio que parece resistirse. Ella se ha asegurado de dedicarle el tiempo que merece "sin normas ni formatos". De momento tendremos que esperar para saber qué nos ofrecerá en R9 y, sobre todo, cuándo.

La que sí se ha animado a compartir nuevos trabajos es Selena Gomez, quien además ha demostrado haber puesto punto y final a una de sus etapas personales más oscuras. Look At Her Now y Boyfriend son algunos de los temas que nos ha ofrecido en los últimos meses.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar a Rihanna y Selena Gomez en una misma canción?