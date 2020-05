Blas Cantó confiesa que un Auryn le pegó: “Me dejó el brazo anestesiado”

Blas Cantó ha visitado esta noche a David Broncano en 'La Resistencia' y no se ha cortado a la hora de hablar de su etapa como Auryn.

El cantante dijo tantas cosas de las que no había hablado aún que aseguró haberse quedado "a gusto".

Mientras, el presentador comentaba que entre broma y broma, la verdad asoma. Algo que el propio Blas confirmó.

"Auryn tiene mucho misterio"

El cantante empezó asegurando que en la boy band "realmente había de todo, Auryn tiene mucho misterio. Éramos una familia y pasan cosas".

Y cuando Broncano le preguntó si había habido "hostias" en algún momento, él asintió: "Hay movidas y hay que ayudarse y lo pasas mal. Al principio hubo hostias y me la llevé yo. Peleas de chiquillos, teníamos 18 años, pero uno me dejó el brazo anestesiado por cuestiones artísticas".

El presentador quiso saber qué tipo de cuestiones fue las que llevaron a recibir ese gesto: "Que si uno quiere cantar una parte u otra... éramos unos niños", respondió.

"Nunca había dicho que me deben pasta"

Pero lo más asombroso llegó cuando tocaron el tema del dinero. Blas aseguró que "después de la hipoteca y renta de este año y no poder trabajar, no tengo tanto".

Para más tarde añadir que alguno de sus ex compañeros de la banda le debía dinero: "Cuando Auryn empezó yo era el único que tenía dinero ahorrado, quizá unos 3.000 euros, y siempre era yo el que ponía".

Y aseguró que lo que más rabia le daba era lo siguiente: "Me decían que me lo iban a devolver y sigo esperando. Eso es lo que me jode de la gente. No me gusta que me digan que me van a devolver algo que no hacen. Nunca había dicho que me deben pasta. Me he quedado a gusto".

Broncano se quedó perplejo y Blas concluyó: "Pero me quedo con que gracias a eso pudimos empezar un proyecto que duró 7 años".