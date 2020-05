Carlos Right publica ‘Prisionero’, su nuevo video

Se mueve con las olas del mar

se acerca y ya no sé como parar.

Su cuerpo es adictivo,

lugar de lo prohibido, tesoro escondido

Es fiera y creo que me va a ataca,

parece que no habrá preliminar.

Si voy desprevenido,

un segundo me descuido,

giro y me ha mordido.

Más se acerca y más culpable soy,

culpo la condena por los dos,

es sentir su calor y perder el control.

Soy prisionero y estoy atrapado,

en su cintura me tiene enganchado.

Soy prisionero suyo y de sus labios,

hasta los huesos me tiene enredado.

Sé que no me va a soltar aunque en el fondo yo no quiero libertad,

en realidad me pica la curiosidad,

me pongo a imaginar como me va a matar.

Y me controla porque ella es influencer,

y me convence que soy culpable de me gustas inocentes.

No se parece a nada de lo que he probado

y estoy desesperado aquí atado.

Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo.

No tengo truco ni varita pa' hechizar,

soy prisionero pero el bueno de Azkaban.

Soy prisionero y estoy atrapado,

en su cintura me tiene enganchado.

Soy prisionero suyo y de sus labios,

hasta los huesos me tiene enredado.

Que se me acaba el tiempo y no tengo la llave

pa' abrir la celda de todas tus maldades.

Me atrapó ese bombón,

y tiene ese don, don,

roba mi corazón,

va con ese son, son.

Sostiene el ritmo y así lo pasea,

sube la marea, to' el mundo la desea.

Es un bombón y tiene ese don, don,

roba mi corazón, va con ese son son.

No me va a dejar dormir

la noche ya la pasa aquí,

se ha adueñado ya de mí.

Soy prisionero y estoy atrapado,

en su cintura me tiene enganchado.

Soy prisionero suyo y de sus labios,

hasta los huesos me tiene enredado.