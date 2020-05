Alex Ubago coquetea con el trap en su nueva canción: ‘Te pido otra oportunidad’

Qué hice mal

Es el final

Sé que a veces pierdo la razón

Por la manera en que lo digo pero así soy yo

Te juro

Que solo quiero pedirte perdón

Aunque presiento que ya es tarde para esta canción

Y aunque no quieras escucharme yo te lo diré

Con la esperanza de que un día puedas entender

Te juro

Que nunca quise echar todo a perder

Me duele haberme equivocado pero ya pagué

No

Quise olvidarte pero no

Porque eres parte de mi vida y

Si curamos las heridas

Te diría

Que quiero que tú y yo volvamos a empezar

Yo te prometo que no vuelves a llorar

Te pido otra oportunidad

Déjame arreglar aquello que hice mal

No quiero que me digas que

Este es el final

Te pido otra oportunidad

Siento que este es el momento

Mírame a los ojos y sabrás que no te miento

Dime que también tienes un buen presentimiento

Sabes que es cuestión de hacer las cosas a su tiempo

No

Quise olvidarte pero no

Porque eres parte de mi vida y

Si curamos las heridas

Te diría

Que quiero que tú y yo volvamos a empezar

Yo te prometo que no vuelves a llorar

Te pido otra oportunidad

No

No

Porque eres parte de mi vida y

Si curamos las heridas

Te diría

Que quiero que tú y yo volvamos a empezar

Yo te prometo que no vuelves a llorar

Te pido otra oportunidad