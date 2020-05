Captain Tsubasa Rise of New Champions ya tiene fecha de lanzamiento

A partir del 28 de agosto, Captain Tsubasa Rise of New Champions permitirá a los jugadores encarnar a sus personajes favoritos de la famosa franquicia. Paradas impresionantes, tiros que desafían la gravedad... Los aficionados podrán experimentar todo el abanico de movimientos que hicieron que tanto el manga como el anime fuesen un gran éxito internacional.

Este nuevo juego arcade de fútbol estará disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC (en formato digital) y contará con ediciones normal, delujo, coleccionista, Campeones y Leyendas, así como también disfrutará de una oferta de adquisición anticipada (la cual estará disponible para quienes reserven o compren el juego entre el 26 de abril y el 28 de septiembre, tanto en tiendas digitales como en las tiendas físicas que participen en la promoción).

Las ediciones Campeones y Leyendas serán exclusivas de la tienda online de Bandai Namco Entertainment. Además del contenido de la de por sí completa edición de coleccionista, la edición Campeones incluye una camiseta personalizada y la edición Leyendas incluye un futbolín premium de Tsubasa (más conocido como Óliver por nuestras costas), obra de uno de los fabricantes más importantes del mundo: René Pierre.

En el último tráiler se revelan las primeras imágenes de cinco míticos equipos nacionales: Francia, Uruguay, Inglaterra, Holanda e Italia.

El videojuego de Óliver y Benji

Captain Tsubasa: Rise of New Champions contará con un modo historia en el que los jugadores podrán revivir la mítica historia de Tsubasa Ozora (Óliver Atom en la primera emisión del anime en España). El llamado Episodio Tsubasa cubrirá todo el torneo nacional de institutos e incluirá algunos de los partidos más épicos del material original.

En el juego estarán presentes los gemelos Tachibana (los gemelos Derrick), Hikaru Matsuyama (Phillip Calahan), Kohiro Hyuga (Mark Lenders), Genzo Wakabayashi (Benji Price), Taro Misaki (Mark Lenders), Jun Misugi (Julian Ross), Shun Nitta (Patrick Everest) Hiroshi Jito y Mitsuru Sano (Clifford Yuma y Victor Clifford) y muchos otros de los grandes rivales de Tsubasa. ¡Y, como no podía ser de otra forma, todos ellos traerán consigo sus mejores movimientos!

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ofrece gráficos de estilo anime y un sistema de juego accesible, además de contar con numerosos modos de juego que no dejarán que los aficionados se sienten ni un segundo en el banquillo.