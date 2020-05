La gira 'Bailando en la batalla' del Nil Moliner es mou al 2021

El mes de febrer ens portava una doble presentació molt esperada i relacionada amb el Nil Moliner: la del seu primer disc 'Bailando en la batalla' i la primera gira per sales de títol homònim. Una sèrie de concerts que el portaria a recórrer tot l'estat acumulant desenes de dates confirmades en molt pocs dies. Començaria el 29 de març a la sala Razzmatazz de Barcelona i acabaria a la mateixa ciutat, de la que és veí el de Sant Feliu de Llobregat, però a un recinte encara més ambiciós el Sant Jordi Club.

Però tot això es va truncar degut a la COVID-19 que ha provocat la suspensió o ajornament de concerts i festivals arreu del món.

Ara bé, amb la desescalada arriben notícies positives per moltes bandes, com la de les noves dates dels concerts ajornats del Nil Moliner. En aquest cas la gira 'Bailando en la batalla' es trasllada al 2021 com el mateix cantant va anunciar a les seves xarxes.

View this post on Instagram A post shared by Nil Moliner (@nilmoliner) on May 29, 2020 at 2:33am PDT

En aquest cas el tour 2021 del català tornarà a tenir com a primera parada prevista la sala Razzmatazz de Barcelona el 19 de febrer. L'endemà serà a Lleida (20 de febrer) i per Girona i Tarragona passarà durant el mes de març: a La Mirona de Salt hi anirà el 5 de març i un dia després serà a la Tarraco Arena plaça. D'aquesta manera es comença a dibuixar un horitzó de normalitat també en el món de la cultura, un dels més castigats durant tota aquesta pandèmia

