Google retrasa su show para la beta de Android 11 de nuevo

El libro de ruta de Google en lo que respecta a Android 11 está dando unos cuantos palos de ciego últimamente. El evento original que se pensaba ofrecer en el Google I/O del 12 al 14 de Mayo se canceló por las razones que todos sabemos, y con ello la beta de Android 11 se convirtió en una cuarta “build” para desarrolladores del sistema operativo.

Con ello el evento pasó a tener como fecha prevista el 1 de Junio, que acabó cambiándose también, al día 3. Parecía el juego de la oca, de fecha a fecha y tiro porque me toca.

Ahora, en un último giro de acontecimientos, la fecha se ha descartado nuevamente, pero ya sin fecha concreta, imaginamos que para no salir escaldados otra vez.

La cuenta oficial de twitter de desarrolladores de Android dejó caer la noticia, con alguna que otra pista de lo que ha motivado la decisión. La tensión reinante en Oakland, California, ha tenido mucho que ver.

Google normalmente viste sus presentaciones del I/O como celebración del vibrante ecosistema en el viven tanto Android como sus usuarios. Visto así se entiende, y podemos entender que celebrar el show, cuando aún estamos en tiempos de Covd-19, pueda ser visto como una falta de tacto bastante grande, con implicaciones de mal gusto social.

Por supuesto, esperamos que los continuos retrasos no tengan mayor consecuencia en el sistema operativo en sí mismo. Se tiene una idea general de lo que Android 11 va a ofrecer al usuario de teléfono móvil, con cantidad de características nuevas que probar.

Algunas de ellas son mejoras en la conectividad (a tope con el 5G ya), soporte para nuevas pantallas, retoques también en las notificaciones y permisos para la privacidad, la grabación de pantalla o mejoras al tema oscuro. Mientras otras características todavía permanecen en la sombra.

Google ha prometido 12 charlas que merece la pena no perderse, empezando con las básicas “What’s new” y “What’s new in System UI”, que vienen a ser un “¿Qué hay de nuevo?”, para cubrir un montón de temas para desarrolladores y el ecosistema Google Play. Esperemos verlo cuanto antes mejor.