Natalia Sánchez hace llorar a Laura Escanes con la historia de cómo se conocieron sus hijos

El pasado 19 de mayo nació Neo, el primer hijo varón y segundo bebé de la familia que forman Natalia Sánchez y Marc Clotet. Y aunque no son padres primerizos, sí están viviendo primeras veces con este segundo nacimiento. Por ejemplo, el día en el que ambos hermanos se conocieron.

La actriz ha querido contar la historia de ese momento tan especial para la familia: “Lia, este es Neo✨He vivido pocos momentos tan emocionantes como este. Al llegar a casa del hospital, Marc fue a recoger a Lia a casa de sus “avis”. Yo esperaba en el salón de casa, impaciente, como una niña la noche de Reyes y Neo dormía en la habitación para que yo pudiera recibir a Lia”.

Solo con la introducción, Natalia deja claro que iban a vivir una experiencia de esas irrepetibles. “Nada más escuchar la cerradura de la puerta rompí a llorar...¡Empezamos bien! pensé.🤦‍♀️ Estaba tan nerviosa y emocionada a la vez... Era la primera vez que me había separado de ella 24h desde que nació y, claro, ella estaba tan contenta, pero yo pensaba que, para entonces, ya me habría dejado de querer y me odiaría, por supuesto, por haber tenido otro hijo (si, así de melodramáticas somos algunas...🤷‍♀️)”, contaba con toda la naturalidad sobre los miedos que siente una madre.

“Cuando atravesó la puerta del salón y la vi... Dios mío... ¡QUÉ MAYOR! De pronto era una niña enorme, altísima, que ¡bien podría estar llegando de la universidad! (insisto, el melodrama es lo mío.🤦‍♀️). Según me vio, vino corriendo a mi pecho. Me miró y, sin soltar el pecho (claro), me sonrió como si nada hubiera pasado...¡Bien! ¡Me sigue queriendo! pensé. Y volví a llorar. Las dos reímos”, explicaba sobre ese reencuentro madre e hija.

“Mi niña...tan grande y tan pequeña a la vez... Tras tener nuestro momento le dije que en la habitación estaba Neo y que le había traído una muñeca muy bonita (la idea era que la llegada de Neo no fuera la única “novedad” del día así que cogimos la más hortera que encontramos en la tienda del hospital 🤷‍♀️) ‘¿Quieres ir a la habitación a conocerles?’. Ella asintió emocionada”, relató sobre cómo prepararon el momento para evitar en la medida de lo posible los habituales celos entre hermanos.

Y, por fin, Lia conoció a Neo: “Al entrar en la habitación se quedó pasmada. Me agarraba la mano fuerte y no sabía muy bien a quién mirar, si a la muñeca o a Neo. Le dije: tú coge a la muñeca, yo cojo a Neo y vamos al sofá ¡corre! Aceptó. Ya en el sofá volvió a poner su atención en Neo. Se acercó, le tocó suavemente los pies y, en cuanto Neo se movió, ella quitó la mano corriendo y rio nerviosa. Supongo que no esperaba que ese “muñeco” se moviera y estuviera calentito...Todos reímos (un poco nerviosos, también). Después, y por iniciativa propia, volvió a cogerle suavemente los pies, esta vez para darles un beso. Yo volví a llorar. Ya somos 4... Fin.❤️”.

Y claro, con un relato tan emotivo de un momento tan especial, no era de extrañar que dejaron un reguero de lagrimitas y emociones varias entre las que también son madres. Laura Escanes reconoció que ella acabó “llorando al leerte ❤️ precioso”. “Qué bonito, querida. Yo también me he emocionado, con tan solo leerte💙”, añadía Sara Sálamo.