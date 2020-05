Pilar Rubio no convence a todos con sus consejos sobre el ejercicio durante el embarazo

El cuarto bebé de Pilar Rubio sigue creciendo dentro de su barriga y ya está grandecito por cómo hemos podido verla. La colaboradora, pese a que ya no debe sentirse tan cómoda, no abandona el ejercicio físico. Sigue con sus entrenamientos diarios y su ropa deportiva es la que nos ha permitido ver cómo ha crecido su tripa.

“¡Entrenamiento finalizado! 💪 Entiendo el ejercicio físico como una forma de sentirme bien en cuerpo y mente”, aseguraba ella junto a una foto en la que podemos verla en el gimnasio con muy buena cara. Y es que, mantenerse en forma tiene muchas virtudes, especialmente en esta etapa.

“Como en su día me dijo mi querida @caroline_correia “Si no hay contraindicación médica, el ejercicio físico será un gran aliado de la embarazada en la prevención de la diabetes gestacional y la ganancia desproporcional de peso”, explicaba sobre una de las ventajas de no dejar de cuidarse.

Y por si hay alguna embarazada que todavía mantenga dudas, ella misma ha explicado por qué es tan beneficioso: “El principal motivo es que el ejercicio físico sensibiliza el músculo a la insulina, usándola como energía durante el ejercicio y evitando de esta manera el aumento de la misma en el torrente sanguíneo, por tanto, ayudando a evitar la diabetes y el aumento excesivo de peso"”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 31 May, 2020 a las 4:55 PDT

Aunque muchas mujeres le han dado las gracias por la información y le han pedido que comparta sus rutinas diarias de embarazada, hay también quién ha quitado la razón a sus palabras: “eso no es así y no es responsable que lo diga un fisioterapeuta, pues es una cuestión médica. Pues yo cogí 8 kilos en todo el embarazo, incluyendo bebé, o sea poco, e hice ejercicio físico desde el principio y desarrollé diabetes gestacional porque no tiene absolutamente nada que ver. Lo que no quita para que el ejercicio sea muy bueno si se puede”, explicaba una usuaria.

Ella, que no es nueva en estos temas, tiene claro que hay que tomar ciertas precauciones. “Debido a mi embarazo, el entrenamiento que os muestro está adaptado a lo que puedo hacer YO en estos momentos. Cada mujer gestante deberá adaptar su entrenamiento a los condicionantes físicos de su estado y consultar con profesionales”, compartía en otra ocasión en la que nos hacía partícipe de sus rutinas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 23 Abr, 2020 a las 12:13 PDT

Está claro que, con tanto cuidarse, no tardará en recuperar su figura después de dar a luz.