Los colaboradores de Salsa Rosa: así eran los sábados antes de Sálvame

Los sábados antes del Deluxe tenían sabor a salado. No sabemos que tiene Telecinco con la comida: que si tomate, plátano, naranja, limón... pero Salsa Rosa, el programa que presidió las noches del fin de semana durante cuatro temporadas era reconocido por todo el país. ¿Lo recuerdas?

En él, un joven Kiko Matamoros, Lydia Lozano y varios rostros conocidos presidían el plató de un programa muy similar al Sálvame Deluxe de 2020. Te recordamos algunos de ellos, que quizás ni recordabas.

1. Santi Acosta

Santi Acosta. / Europa Press/Europa Press via Getty Images

Periodista y presentador, se encargó de conducir el programa desde el principio hasta el último episodio. Así, al fin de su emisión obtuvo el mismo papel en Sábado Dolce Vita, un programa muy similar al de los sábados de Telecinco. Desde el fin del programa de Mediaset, el periodista ha estado presentando algunos de los espacios de Telemadrid, como Buenos días, Madrid o Las claves del día.

2. Ángela Portero

Ángela Portero fue una de las colaboradoras de Salsa Rosa. Ligada a la prensa del corazón desde hace varias décadas, la periodista trabaja actualmente como una de las caras de Viva la vida.

3. Pepe Calabuig

Pepe Calabuig. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

El colaborador Pepe Calabuig fue subdirector de Interviú y una de las personas que ocupaba los asientos del plató de Mediaset. Desde 2012, se pasó a la competencia con Espejo Público en Antena 3.

4. Idoia Bilbao

Idoia Bilbao ha pasado por todas las casas: Telecinco, Antena 3, Telemadrid, La Sexta... Ha sido guionista de una gran cantidad de programas conocidos y fue colaboradora de Salsa Rosa. Así, lleva varios años siendo jefa de programas de Radiotelevisión Castilla-La Mancha.

5. Lydia Lozano

Lydia Lozano, 2019. / Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images)

No sabemos que es una noche de sábado en Telecinco sin Lydia Lozano. La periodista lleva en la cadena desde hace más de 15 años y parece que no se va a ir dentro de mucho. Estaba en Salsa Rosa durante 2004 y 2005, y continúa en la actualidad en todas las versiones de Sálvame: tarde, noche... y porque no hay de mañana, sino... ahí estaría ella.

6. Marisa Martín Blázquez

La periodista desde 2003 hasta 2006 fue una de las caras presentes en el programa. Así, estuvo más de 20 años casado con el también comunicador, Antonio Montero, otro colaborador de la cadena.

7. Beatriz Cortázar

La periodista y escritora Beatriz Cortázar es una de las caras menos conocidas de los colaboradores de Salsa Rosa. Estuvo en el programa al principio de su emisión, desde 2002 hasta 2004.

8. Kiko Matamoros

Si, Kiko Matamoros también estaba en Salsa Rosa. Era uno de los colaboradores permanentes del espacio en sus dos últimos años de emisión. Y desde ese momento -incluso antes- no ha salido de la televisión. A pesar de sus idas y venidas de Sálvame, está cada tarde en el programa hablando y contando de todo lo que se cuece en las tardes de Telecinco.