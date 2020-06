Mónica Ordóñez: “Es una sensación muy buena estar embarazada y rodeada de música”

En LOS40 Classic vamos a ser uno más. Hace tan solo unos días que Mónica Ordóñez, periodista, dj y locutora de esta emisora, anunciaba en que estaba embarazada: "¡Vamos a ser papás!", escribía en Instagram junto a unas diminutas zapatillas Converse azules. Las felicitaciones y los comentarios no tardaron en llegar por parte de sus seguidores, y, a pesar de la distancia, del confinamiento y de todo lo demás, Mónica recibió un gran abrazo telemático de todos vosotros, los y las oyentes de LOS40 Classic.

Sobre su nuevo estado, sobre sus vivencias en esta situación tan insólita que estamos viviendo, sobre cómo está haciendo radio desde casa o cómo acompaña a la audiencia en un momento tan delicado, hablamos con Mónica, que hoy y por una vez, pasa de entrevistadora a entrevistada.

Lo primero, ¡enhorabuena por tu embarazo! ¿Cómo lo estás llevando siendo una madre primeriza y bajo la presión del confinamiento?

¡Gracias! La verdad es que estoy súper feliz. Pues a ver, al principio con muchos nervios, con mucha tensión, con mucho estrés y con miedo porque salir a la calle era un riesgo. Yo no he salido nada porque los médicos me dijeron que un contagio me podía complicar mucho el embarazo (partos prematuros, provocados...) Me dio mucho pánico y sobre todo a mi chico, a Pedro, porque él sí que veía lo que estaba pasando fuera. Cada vez que iba al supermercado, el pánico de la gente, el caos, la falta de abastecimiento, el tema de la desinfección... Le estoy súper agradecida porque él ha sido bastante adelantado. Al principio la gente no era consciente de lo que estaba pasando, y él sí que tenía unos protocolos, de hecho yo le decía: "¿No te estás pasando un poco?" Desde el primer día limpiaba los envases antes de meterlos en la nevera... ha tenido una conciencia del peligro que yo no he tenido. Ese estrés que a él le generaba el miedo a contagiarme a mí, al bebé... ha sido lo más complicado.

El hecho de haber estado haciendo radio desde casa a mí a nivel mental me ha venido muy bien porque si no, me habría vuelto loca

Pero me he sentido bien en casa, creo que todos nos hemos reinventado con lo que ha pasado. La rutina, el hecho de haber estado haciendo radio desde casa a mí a nivel mental me ha venido muy bien porque si no, me habría vuelto loca. Entre el miedo, cómo están los hospitales... y luego también está la sensación de tristeza, de ver tanta gente perdiendo la vida, tantas familias rotas... todo esto psicológicamente te afecta. Pero creo que lo he sabido llevar y he sacado mi fortaleza. También me preguntaba: "¿Qué puedo hacer para sentirme mejor?" Y la radio me ha ayudado un montón porque me pongo el despertador, tengo mi rutina, el contacto con los oyentes, estoy más activa en las redes... Creo que nos hemos reinventado también como comunicadores. El mensaje que tienes que lanzar es diferente.

¿Cómo recuerdas esos primeros días en los que te toca quedarte en casa?

En primer lugar, estoy súper agradecida a la radio, y en concreto a Mon Tapias porque fue muy previsor y desde el primer día, ya después de la manifestación del 8M, me mandó a casa. De hecho, el día 9 de marzo fue el último día que fui a la radio y, de nuevo, no tenía conciencia real de ese peligro, porque aunque sabíamos lo que estaba pasando en China, para mí mi rutina en la radio era fundamental. Es un trabajo muy bonito, a mí me encanta hacer radio en directo, sentir la música, es una sensación muy buena estar embarazada y rodeada de música. Eso te da una perspectiva de las cosas diferente, estás muy feliz todo el rato. Para mí era un embarazo súper deseado, súper buscado y es un trabajo muy bonito para sentirte bien porque la música tiene mucho que ver con tu estado de ánimo, entonces, cuando me dijeron: 'no vengas a la radio', yo estaba como: '¿Pero por qué?' Si a mi me encanta venir, estar con mis compañeros, sentarme delante del micrófono, contar lo que me da la gana, porque tenemos total libertad y eso se agradece mucho, pongo música que me gusta... yo no quería dejar de ir. Me costó un poco al principio entenderlo.

¿Cómo es hacer radio desde casa? ¿Cómo te organizas?

Pues me mandaron un equipo remoto. Un ordenador portátil con el software que utilizamos en LOS40 Classic y aquí tengo acceso a toda la música, puedo editar audio, tengo un micrófono... La mayor parte del trabajo la hago en el salón, pero también en el vestidor (risas). El tema fundamental de hacer radio en casa es que tienes que insonorizar tu micrófono, es decir, no te puedes poner a hablar en cualquier parte, por eso yo me pongo a hacer radio en el vestidor. Las paredes son de madera y estoy rodeada de ropa así que tiene una acústica fantástica. El vestidor de mi casa es mi estudio de radio ahora mismo y suena súper bien.

El vestidor de mi casa es mi estudio de radio ahora mismo y suena súper bien

¿Cómo te estás cuidando estos días? ¿Qué rutina de alimentación y ejercicio sigues?

Pues mira, esto me tenía muy preocupada porque yo estaba yendo al gimnasio, a unas clases de embarazo activo específicas para embarazadas, iba varios días a la semana, y de repente todo se paró. Sin embargo, me ha gustado esa parte de reinventarnos y descubrir y de probar cosas nuevas que yo seguramente no lo habría hecho antes en casa porque hacer deporte en casa es algo que me da una pereza terrible. No me ha resultado nunca fácil organizarme, sacar la esterilla y ponerme en el salón, por ejemplo. Al final siempre he terminado yendo al gimnasio y haciendo ejercicio en grupo porque me motiva más.

Pero soy muy consciente de que no puedo salir, y de que el riesgo para mí es aún mucho, así que hago deporte en casa. He descubierto un mundo de posibilidades con Youtube en la tele, tan sencillo como eso. Con la Smart TV conecto Youtube a la televisión e intento hacer ejercicio varios días a la semana, mínimo 3 o 4 porque también me ayuda mentalmente. Esta es otra de las cosas que me está dando mucha fuerza: hacer deporte con música. Antes, el solo hecho de ir al trabajo hacía que tuviera más actividad, por eso ahora que no puedo salir de casa le tengo que meter más caña al cuerpo y estoy haciendo cardio, mientras que antes en el gimnasio practicaba yogalates, una mezcla de yoga con pilates para embarazadas.

Ahora con Youtube estoy haciendo zumba para embarazadas, kick boxing para embarazadas... hago unos 45 minutos de ejercicio y me lo paso muy bien porque ya he encontrado las yotubuers que me gustan, que ponen una música que también me mola. Bailo un montón, sudo, estoy activa, me siento ágil, y luego siempre termino con una rutina de estiramientos que la hago con yoga en inglés. El inglés es un idioma que forma parte de mi vida, tiene una musicalidad que me gusta, por eso estoy siguiendo todas las clases en inglés y algunas rutinas de meditación para embarazadas.

Supongo que también echarás de menos a la familia. Tener el apoyo de los tuyos en estos momentos. ¿Estáis haciendo muchas videollamadas?

Esa es la parte que yo he llevado peor de todo esto porque es mi primer embarazo y no poder compartirlo, no poder enseñarle la barriguita a tu madre, a tus hermanos, a tu familia o a tus amigos...y es que, realmente, creo que no los voy a ver ya hasta que nazca el bebé, y a ver, porque tenemos que ser prudentes, hay que ver cómo evolucionan las cosas, los consejos que te dan los médicos. Y claro, yo el último sitio al que quiero que vengan mis padres ahora mismo es a Madrid, obviamente. Ellos están en Andalucía, en Córdoba, y están muy tranquilos porque allí se ha vivido de otra manera, prácticamente no ha habido contagios ni muertes. En Madrid ha sido mucho más duro y a mí me da pánico que mi madre quiera venir a Madrid, ella está deseando, pero tenemos que ver cómo va a avanzando todo. Esta es la parte que peor llevo.

Ahora mismo todos estamos hiperconectados, estamos hablando con nuestra gente más que nunca, con nuestros amigos, amigas, con la familia, nos hacemos videollamadas, les enseño la barriguita, nos contamos el día a día, pero claro, no es lo mismo. Y me da un poco de tristeza porque no puedes tocarte, abrazarte y me digo: 'jolín, es que nadie me va a ver mi barriga, no lo puedo compartir...".

Será una anécdota que le cuentes a tu bebé cuando sea mayor.

Sí, ya ves, embarazo en cuarentena.

Me comentabas que desde que anunciaste tu embarazo en Instagram, has notado mucho el cariño de los oyentes. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido estos días en redes?

Pues el cariño de la gente, los mensajes tan bonitos... y el buen gusto musical que tienen (risas). Pero me ha sorprendido el cariño de la gente, porque tú sabes que están ahí, en las redes, pero son miles de personas que de repente conectan contigo, te mandan todo su cariño... es que somos como una familia y hay veces que no tienes esa percepción, pero esto es que ha sido una respuesta muy masiva, un montón de gente diciendo "cuánto me alegro por ti", "qué bonito", muchos mensajes de cariño... Y luego, las canciones que me han recomendado con muy buen gusto. Todos Números 1 Classic, es gente como yo, que comparte mis gustos, mis inquietudes, es buena gente y ese optimismo me ha contagiado, me ha llegado al corazón, me ha parecido súper bonito.

Mónica Ordóñez ha recopilado en un playlist los números 1 de su vida.

Música para el bebé

Sobre esas recomendaciones musicales que pedías para estimular al bebé y hacer una playlist de recuerdo. ¿Cuándo vamos a poder escuchar esa playlist?

Pues muy pronto; sigo añadiendo canciones. Voy a tratar de terminarla antes de publicar esta entrevista.

Seguro que puede motivar y servir a otras oyentes en tu misma situación. ¿Cuál será la la primera canción que le pongas al bebé cuando nazca?

Pues... ¡es que ya está escuchando de todo! La música influye en tu estado de ánimo y si tú estás feliz tu bebé va a estar feliz. A mí la música me hace feliz e influye mucho en cómo me siento. Y en esta situación tan dramática que hemos vivido me ha ayudado un montón estar escuchando música. Tengo un cinturón musical también que lo conocí a través de unos amigos; me costó mucho conseguirlo porque solo lo vendían en Estados Unidos. Hay que usarlo con prudencia, porque los bebés están ahí dentro, oyen tus órganos y la exposición no debe ser muy grande pero sí que unos minutitos al día me pongo el cinturón y voy por la casa con música, y luego, toda la de la radio porque todos los días estoy en antena y esa música también la está escuchando.

Mi bebé va a ser un fan de los Red Hot seguro porque es un grupo que he oído muchísimo durante el embarazo

Además, he estado seleccionando las canciones del DJ del mes en la nueva APP de LOS40. Hacer esta playlist me encantó porque ha sido un ejercicio de pensar: "a ver, qué música es la que representa mis años en la radio, mi carrera radiofónica, los números 1 de mi vida". Me puse en casa a ordenar discos, encontré cosas de cuando iba al instituto, canciones de las que ya me había olvidado. He estado escuchando música de todas las etapas de mi vida: en Radio Baena FM, en LOS40 en Granada, en M80, en LOS40 Classic... Con todos esos cedés y ese recuerdo he hecho la playlist y toda esa música ya la está escuchando el bebé.

Ha habido un grupo que me ha dado por ellos, que son Red Hot Chili Peppers, que tienen un bajo muy marcado, la base rítmica es muy potente, y a mí me gusta ese estilo y luego la voz de Anthony Kiedis, que me encanta, pero también el tema del fraseo cuando canta como rapeando, los cambios de ritmo que hace, las melodías de las canciones son súper bonitas... Mi bebé va a ser un fan de los Red Hot seguro porque es un grupo que he oído muchísimo durante el embarazo.

Por cierto, ¿tiene ya nombre vuestro bebé?

Hace unos días, por ejemplo, pedí opinión para el nombre, porque todavía no sabemos cómo se va llamar. No sé qué me pasa, no sé si es una cuestión hormonal, pero estoy...

¿Estás como bloqueada?

Sí, tengo dudas, porque soy una persona muy exigente y es una decisión muy importante. Pienso en que a ver si le voy a poner un nombre del que luego me voy a arrepentir y luego no me va a gustar tanto, y es para toda la vida... Tengo los cables un poco cruzados, pero he conocido a más madres que empezaron a llamarle a su bebé de una manera y al final del embarazo le pusieron otro nombre. Creo que es bastante habitual y es algo que tiene que ver con el desajuste hormonal.

¿Y tú ahora cómo lo llamas?

Pues empecé llamándole como su padre, Pedrito, que yo a su padre lo adoro... Además, al principio yo pesé que iba a ser una niña, estaba convencida, y cuando me dijeron que era niño era como: "no puede ser, ¡pero si iba a ser una niña!" (risas).

¿Y no tienes ningún nombre de artista en mente que te guste?

Me gusta Liam, pero no creo que al final se lo ponga porque suena muy británico, pero sí que me gustan los nombres internacionales, los nombres cortos. Me encanta Leo, además en versión reducida, no Leonardo. Tiene mucha fuerza, me gusta cómo suena, tiene potencia, personalidad... ese es uno de mis favoritos, aunque al papá le gusta Lucas. Y luego ya entramos en el capítulo de los nombres que se ponen de moda y hay un montón de niños que se llaman así, entonces yo estoy un poco loca mirando estadísticas....

Preparados para aumentar la familia

En poco más de un mes, Mónica su chico por fin conocerán a su pequeño, pero ¿Cómo están siendo los preparativos en esta situación tan delicada?

No hemos podido prepararnos como nos hubiera gustado porque ahora se ha paralizado todo. Sí que tenemos el carrito del bebé, algunos regalos que nos habían hecho de ropita, alguna mantita, pero de lo gordo nada. En las últimas semanas sí que hemos comprado bastante por Internet. Nos acaba de llegar la cuna, el carrito, que es un regalo de mi madre. A ella le hacía mucha ilusión ir a una tienda conmigo y probar carritos, elegirlo... pero te queda la pena de no haber podido hacer las cosas juntas.

¿Qué artilugio habéis descubierto recientemente para bebés que no sabíais que necesitábais?

Bueno, lo primero es cómo cambia tu vida y todo lo que te rodea cuando vas a ser madre, porque lo que yo veo ahora mismo en mis redes no tiene nada que ver con lo que veía hace unos meses. Toda la publicidad que me aparece en Facebook, Instagram, en todas partes, todo es de bebés: ropita, decoración, que es un mundo súper bonito, me atraen mucho las camas tipi, para que la adaptación del bebé de la cuna a la cama no sea traumática. Por ejemplo, unos artilugios que hay para los cólicos, que son unos cinturones que llevan aromaterapia... todo el rato en Instagram me sale cosas que descubro para el bebé y también para mí. El cojín de lactancia, por ejemplo, ahora me está sirviendo para dormir mejor.

Imagino que también estarás leyendo mucho estos días... ¿Qué lecturas nos recomiendas?

Tengo una guía del embarazo que me prestó una amiga y es un libro más de consulta en el que vas viendo las fases de desarrollo del bebé, temas de alimentación, todos los cambios que vas a experimentar a todos los niveles, cambios físicos, cómo cuidarte, es una guía de cosulta, la tengo en la mesilla de noche y voy ojeando. También me estoy leyendo el libro: What to Expect When You're Expecting (Qué puedes esperar cuando estás esperando), que está muy bien. Es un libro muy popular. Tiene un montón de ediciones... lo recomiendo. Luego me preocupa mucho el tema de la educación y he leído cosas de la filosofía Montessori... que lo que trata es que el niño aprenda a su ritmo, que explore...

Sigo a varias Youtubers, he estado viendo vídeos sobre qué debes meter en la maletita cuando te pongas de parto. Sobre el parto, es algo que me preocupa y ahora tengo dudas porque el Covid-19 lo ha cambiado todo. Ya no me da tanta confianza intentar un parto natural como el que yo tenía pensado, en bañera, porque eso implica que el equipo humano es más grande, que estás en contacto con más gente, más horas de exposición en el hospital. La transición en el agua es menos traumática para el bebé... y me inquietan por ejemplo los partos medicalizados. También tengo claro que un parto no va a ser como tú quieras... Pero no sé si ahora es buen momento para hacerlo así. No lo tengo claro aún (risas).

La lactancia materna

En los últimos años, ha habido un gran debate sobre la lactancia materna y cada vez son más las madres que la reivindican con naturalidad en redes. ¿Qué te parece a tí?

Yo quiero intentar darle el pecho, pero al igual que pasa con el parto, no va a ser como tú quieras. Creo que es lo más natural y esa es mi filosofía: seguir las leyes de la naturaleza. Pero, ante todo, para mí es el respeto y que cada madre elija lo que quiere hacer. Yo tengo amigas que no han dado el pecho porque querían compartir con sus parejas esa tarea, pero es muy personal y cada madre puede elegir. Debe ser muy duro, pero debe ser muy bonita esa conexión con tu bebé... a mí me apetece intentarlo.

Pues Mónica, que salga todo muy bien. Espero que tus palabras inspiren a muchas oyentes que estén en la misma situación que tú o vayan a estarlo en los próximos meses.

Muchas gracias. La verdad es que es una sensación indescriptible. Sentir una vida dentro de tu cuerpo es una cosa mágica. También tienes vértigo y piensas: ¿seré buena madre? ¿estaré a la altura? Pero es una mezcla de sensaciones y es una felicidad enorme, un momento de la vida único.