8 consejos para el primer trimestre del embarazo

Si es la primera vez que te quedas embarazada prepárate porque en los próximos meses te vas a ver sometida a un aluvión de consejos que te darán familiares, amigos y otras madres que ya han pasado por lo mismo que tú. Y que sepas que, en muchas ocasiones, unos y otros se contradecirán y no sabrás a quién hacer caso. Olvídate de todos y haz caso a tu instinto (además de al médico) que, al final, es el que mejor te va a funcionar porque nadie mejor que tú conoce tu cuerpo.

De todas formas, hay unas cuestiones básicas que son fundamentales y en las que todos estarán de acuerdo porque tienen que ver con el cuidado y salud, sobre todo esos primeros meses que son lo más delicados porque es cuando hay más facilidad de que se produzca un aborto espontáneo. Una vez superadas las 12 primeras semanas, lo demás verás que va siendo más fácil, aunque todas las etapas del embarazo tienen lo suyo.

Aquí tienes 8 consejos básicos por los que puedes empezar.

#1. Tranquilidad. Antes de empezar a agobiarte, lo primero que tienes que tener en cuenta es que es tu momento para disfrutar, pero que, si no puedes sentirte la mujer más dichosa del mundo, porque los síntomas no te lo permiten, no te sientas mala madre, también es normal que te encuentres sobrepasada y con dudas. Pasará.

#2. El ejercicio es importante. Si eres de las que normalmente hace ejercicio, no lo dejes a menos que el médico te lo diga, eso sí, procura eliminar de tu rutina los deportes de impacto. Si no eres de las que practica, procura, por lo menos, andar media hora al día.

#3. Cuida la dieta y procura que sea lo más equilibrada posible. Tendrás que aumentar tus reservas de ácido fólico, hierra y vitamina C y puedes encontrarlo, además de en complejos vitamínicos, en frutas como las naranjas, fresas, frambuesas, papayas, melocotones, ciruelas y kiwis.

#4. Hidrata tu piel. Tu cuerpo va a empezar a experimentar muchos cambios porque tiene que adaptarse a ese nuevo ser que está creciendo. La piel va a sufrir y puedes empezar a tratarla para minimizar las secuelas. Son convenientes las cremas hidratantes para intentar evitar estrías en pecho, abdomen y piernas.

#5. Aliviar síntomas. Las náuseas y vómitos son muy típicos en esta etapa del embarazo. Si son mañaneros, nada como dejar algo de picar, encima de la mesilla para tomártelo antes de levantarte. Además, es conveniente que hagas entre 5 y 6 comidas al día con pocas cantidades. Ayudará evitar alimentos con alto contenido en grasas, altos niveles de cafeína y teína y olores fuertes.

Durante el embarazo, importante seguir una dieta equilibrada. / Cavan Images / Getty Images

#6. Fuera vicios. Si eres de las que antes del embarazo fumaba y bebía, intenta dejarlo de lado los próximos meses porque pueden afectar seriamente al feto. Si lo ves como algo imposible, habla con tu médico para, por lo menos, intentar reducir la dosis.

#7. Relaciones sexuales. Puede que las náuseas, el insomnio y los dolores tipo menstruales (el útero se está acomodando) te quiten el apetito sexual. No pasa nada. Pero puede que ocurra lo contrario y te apetezca más, pues no te cortes que el sexo (siempre que no te diga lo contrario tu médico) tiene beneficios para el embarazo.

#8. Fuera estrés. No siempre tenemos en nuestras manos el ritmo de vida que tenemos que seguir, pero en la medida de lo posible, intentar estar tranquila y reducir los niveles de estrés que no harán más que perjudicar la gestación.