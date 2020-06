Dani Martín se ríe de sí mismo y de las críticas en su documental ‘Desmontando a Dani’

Dani Martín ha empezado junio con muy buen humor. El cantante ha publicado en su perfil de Instagram Desmontando a Dani, un documental 'fake' dirigido por Raúl Cimas, que repasa algunas de las pullas más sonadas que ha recibido el artista a lo largo de su trayectoria como solista.

La historia comienza cuando el humorista Raúl Cimas quiere destapar al artista que Dani Martín dice ser y que realmente no es, ya que su pareja está obsesionada con él. ¿Lo conseguirá?

Dividido en cinco breves episodios, el madrileño se ríe de su dicción, de los haters, de su lado sensible a la hora de componer y de la imagen de rockero que proyecta en la industria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_) el 1 Jun, 2020 a las 3:56 PDT

En este primer capítulo, Lengua de trapo, el cantante de 43 años recuerda, sin nombrarla, la vez que dobló a Jack Black en Escuela de Rock y muestra, haciendo uso de su brillante sentido del humor, cómo ni el camarero ni el contestador automático consiguen entenderle al hablar. En el segundo, Rockerorexia, Cimas intenta indagar en los complejos del cantante, quien no suele ajustarse a la imagen de estrella de rock delgada al que hace referencia este documental.

El tercero, El gran blanco, se mete de lleno en la faceta de Dani como compositor, quien desde que se separó de El Canto del Loco, no ha parado de recibir críticas por lo "moñas" que se han vuelto sus letras, mientras que el cuarto episodio, Los jeiters, personifica la figura de los haters en Fulgencio Monreal, un personaje que se dedica a despotricar sobre el protagonista en redes sociales, con una rutina muy bien establecida a lo largo del día.

Por último, la obra audiovisual culmina con un making of de lo más peculiar. No te queremos hacer más spoilers, así que si no lo has visto ya... ¡no esperes más y hazlo! No tiene desperdicio.