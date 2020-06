Natti Natasha publica ‘Qué mal te fue’: mira el vídeo y la letra

[Intro]

Yeah-yeah-yeah-yeah

Natti Nat, mmm

Rude gyal

[Pre-Coro]

La última vez (La última vez)

Tú me dijiste que me odiaba' y que pa'trá' no ibas a volver (No, no)

De repente recibí una llamada y eras tú otra vez (Eras tú otra vez)

Tú que pensaba' que por irte el mundo se me iba a virar al revés

Qué mal te fue

[Coro]

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó (Rude gyal)

[Verso 1]

Ahora soy yo la de la vuelta (Wuh), tu gyal anda suelta (Ah)

Por ahí revuelta, soltera pero hay uno de respuesta (Ah)

Dicen que hablar claro nada cuesta

Pero gastaste todo lo del banco y de la renta (Yo')

[Refrán]

Ya llegó mi tiempo, oh-oh

Como cheque semanal, tengo que cambiarte

Ya llegó mi tiempo, oh-oh

Como cheque semanal, yo voy a cambiarte

[Coro]

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó (Natti Nat)

[Verso 2]

Cambia tu cuenta de usuario (Yah), que va a ser necesario

Yo te vo'a bulear en la sección de comentario'

Pa' que tú no joda' conmigo

Tú está' claro que ya somo' enemigo'

[Refrán]

Ya llegó mi tiempo, oh-oh

Como cheque semanal, tengo que cambiarte

Ya llegó mi tiempo, oh-oh

Como cheque semanal, yo voy a cambiarte

[Coro]

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó

Rude gyal (Rude gyal)

[Pre-Coro]

La última vez (La última vez)

Tú me dijiste que me odiaba' y que pa'trá' no ibas a volver (No, no)

De repente recibí una llamada y eras tú otra vez (Eras tú otra vez)

Tú que pensaba' que por irte el mundo se me iba a virar al revés

Qué mal te fue

[Coro]

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó

¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

Probaste con otro culito pero al final no te resultó

¿Qué pasó?

Ahora la vuelta se te cayó (Rude gyal)

[Outro]

Ahora soy yo la de la—

Ahora soy yo la de la—

Ahora soy yo la de la—