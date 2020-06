Los actores y actrices de ‘Élite’, ¿más de gatos o perros?

Esta cuarentena hemos visto a muchas celebs en su entorno más familiar. Nos han abierto las puertas de sus casas a través de las redes sociales y nos han mostrado con quiénes han compartido su encierro. En muchos casos, esa compañía es de mascotas.

Y como los chicos de Élite son blanco de nuestro interés siempre, hemos querido saber si en el reparto de la serie son más de gatos o de perros. Porque está claro que hay mucha mascota de la que presumir.

Para empezar, diremos que, si Ester Expósito, Danna Paola, Jorge López, Itzan Escamilla, Claudia Salas o Aron Piper tienen alguna, no comparten imágenes suyas, así que, casi que damos por sentado que eso de cuidar de un animalito no va con ellas. Otra cosa ocurre con Jaime Lorente y María Pedraza, Álvaro Rico, Miguel Bernardeau, Georgina Amorós, Omar Ayuso o Miguel Herrán. Antes de echar un vistazo, ¿te atreverías a adivinar quién es más de perro y quién más de gato?

Los perrunos

Es una pregunta muy recurrente porque parecen opuestos, pero en realidad, han demostrado que pueden convivir en perfecta armonía. Pero suele decir mucho de una persona con cuál de las dos mascotas se entienden mejor: perro o gato.

Álvaro Rico parece ser más de perros. El pasado 29 de febrero se despedía del suyo. Lo hacía con una foto suya de cuando era un niño y el perro tan solo un cachorro. “En un cielo lleno de chucherías, solo para ti”, escribía junto a la tierna imagen. Lo que no sabemos es si habrá encontrado sustituto a esa mascota que llevaba tantos años con él.

Miguel Bernardeau también tiene clara su preferencia por los perros. En su muro de Instagram hemos podido ver a varios, aunque parece que siente predilección por Mimi. Como su profesión le obliga a pasar temporadas fuera de casa, es su madre, Ana Duato, quien se hace cargo de los perros de la casa cuando no está. En total, hemos contabilizado por lo menos tres.

Y cerramos el bloque perruno con la mascota de Miguel Herrán que ha compartido fotos en las que podemos verle muy cariñoso con los suyos. “Entre perros nos entendemos...”, escribía junto a una imagen con sus dos perros. La pequeña llegó a su vida en octubre del año pasado.

Los gatunos

También los hay que, en lugar, de un ‘guau’ prefieren escuchar un ‘miau’ a su alrededor. Taylor Swift y Ed Sheeran, entre muchísimos otros, han demostrado que lo suyo son los gatos. En Élite también parece haber más actores que se inclinan por ellos. Mina El Hammani acaba de celebrar los tres años que ha cumplido su mascota, un minino llamado Makki, que llegó a su lado “para hacerme la vida más feliz”.

Jaime Lorente y María Pedraza han compartido encierro, pero no han estado solos. Ambos han compartido fotos con alguno de los dos gatos con los que conviven. Eso sí, ya no sabríamos decir si es uno de cada uno de ellos, son compartidos o son los dos de uno de ellos. En realidad, da lo mismo, está claro que ambos disfrutan de su compañía y su cariño.

“Yo ya me he acostumbrado a esto. A ellxs, así, cerquita”, escribía Georgina Amorós junto a una foto de su chico, productor ejecutivo de Élite, Diego Betancor y uno de sus dos gatos. Porque ambos conviven con Nico y Celestina que tienen, incluso, su propia cuenta de Instagram. Y son una monada.

Y terminamos este repaso por los gatos de la serie de Netflix con la gatita de Omar Ayuso que no es que la muestre mucho en redes, pero el pasado septiembre publicaba una foto suya. “Septiembre empieza entre el olor a sábanas limpias y los pelos de naya”, escribía el año pasado. Desde entonces no la hemos vuelto a ver, esperemos que no signifique nada.

Veremos si la familia va creciendo en las próximas temporadas.