Danna Paola utiliza un vídeo de ella con 6 años para desmentir su relación con Sebastián Yatra

Danna Paola se ha hartado de los chismes que la relacionan sentimentalmente con Sebastián Yatra y ha querido zanjar todos los rumores con un divertido vídeo de su infancia que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram.

"Yo soy Danna Paola, tengo 6 años y no tengo novio", contesta la protagonista de Élite en un vídeo que utiliza para aclarar que no tiene nada con Sebastián. Además, en el pie de foto de esta publicación, la cantante no puede ser más clara: "Por si aún tenían duda...JAJAJAJA evitando chismes desde chiquilla".

En menos de 12 horas, el vídeo de Danna Paola acumula cerca de 3 millones de reproducciones, con casi 700.000 likes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 1 Jun, 2020 a las 6:05 PDT

También lo dice claramente en su último single: "Estoy mejor sola. Nadie me controla. Me va mejor sola. Sola con mi sombra". Danna Paola nunca ha visto en el amor algo imprescindible para hacer su vida y de eso habla Sola, una canción con la que ahora mismo se siente muy identificada.