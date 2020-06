El episodio más oscuro de Pablo Motos: “Decían que robaba, que traficaba con drogas”

Antes de ser presentador de El Hormiguero, Pablo Motos estuvo muchos años trabajando en la radio, donde se curtió como profesional y vivió alguno de los episodios más turbulentos de su carrera, tal y como relató este lunes en el programa que emite Antena 3 en horario de máxima audiencia.

Motos rememoró sus días en Onda Cero Valencia, donde hacía el programa local junto a su mujer. De repente, como en las películas, llegó un jefe nuevo y quiso hacerle la vida imposible. "Ese subdirector quería controlar el programa que hacía y yo, por lo que sea, no me dejaba. Nuestra tensión fue creciendo y él me tenía unos celos terribles. Un día me dijo: 'mira, chaval, te voy a despedir. Voy a hacer algo y te van a despedir'".

Fue entonces cuando una persona empezó a mandar cartas anónimas al jefe de la emisora, metiendo a Pablo Motos en un problema gordo. "Me llamó el director para decirme que estaban llegando estas cartas en las que decían que yo robaba, traficaba con drogas y me acostaba con todas las chicas de la redacción. Me dijo que no querían tener a un tío así".

Esas cartas estuvieron a punto de costarle la carrera al presentador de no ser por Laura, su mujer, que fan incondicional de las novelas de Agatha Christie, se puso a investigar su procedencia. "Se puso a mirar por todas las máquinas de escribir de toda la emisora (no había ordenadores) a ver si alguna tenía un error y coincidía con algún error de la carta que había enviado el anónimo. Descubrió que había un error en la 'R' y descubrió que la maquina de escribir del subdirector tenía el mismo error en la 'R'".