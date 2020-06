11 asuntos a resolver en la quinta temporada de ‘La Casa de Papel’

IMPORTANTE: Si no has visto la cuarta temporada de La Casa de Papel, no sigas leyendo. Este artículo contiene spoilers.

Netflix ha confirmado la quinta y sexta temporada de La Casa de Papel, por lo que aún queda El Profesor para rato. Y es que los últimos episodios que se estrenaron en abril de este año dejaron muchas puertas abiertas que tendrán que cerrarse en las siguientes etapas.

En un vídeo publicado por Netflix, hemos descubierto hasta un total de once frentes abiertos que veremos (o no) resueltos próximamente. Sigue leyendo para descubrirlos.

El primer problema sin resolver es el de la salida del Banco de España. Hemos de recordar que la banda concluyó esta última temporada aún sin haber escapado del edificio de este organismo. ¿Cómo se las apañarán? El Profesor ya les avisó que era imposible salir con vida de allí, pero que él lo conseguirá.

Otro enigma es el de Gandía. ¿Qué pasará con el último gran villano de esta serie? El Profesor dejó bien claro que lo quería con vida, y la banda obedeció teniéndolo bajo su supervisión. ¿Y con Manila? ¿Qué pasará con la prima de Denver? No nos extrañaría que finalmente obtuviese un papel más principal dentro de la propia banda. Una banda que se vio tambaleada por la rebeldía de Palermo, cuyo futuro es todo un misterio. ¿Qué harán con el eterno enamorado de Berlín?

Esto está relacionado con Lisboa, a quienes consiguen rescatar en un plan magistral. Una vez dentro del Banco de España, ¿será ella la que asuma el liderazgo?

Sin duda, uno de los mayores misterios que nos ha dejado esta última temporada tiene que ver con su escena final, esa que protagonizan Alicia y El Profesor. La inspectora descubre su escondite, le apunta con la pistola y le dice: Jaque mate, hijo de p*ta. ¿Se saldrá con la suya?

Otro personaje que ha dado de qué hablar en la cuarta temporada es Arturito, a quien descubren como abusador. Admítelo, tú también estás deseando disfrutar de sus consecuencias.

El amor es uno de los elementos fundamentales en La Casa de Papel, y también se ha llevado gran parte del protagonismo en esta última temporada. Tokio, Denver, Río y Estocolmo han protagonizado una especie de cuadrado amoroso que aún está sin resolver. Tendremos que esperar para descubrir qué ocurre finalmente.

Dónde está Tatiana, las medidas que tomará el Gobierno y si volveremos a ver a Berlín son algunas de las preguntas cuyas respuestas, quizás, encontremos en las próximas temporadas. Eso sí, aún se desconoce la fecha de su estreno.