Rosa López cuenta cómo conoció a su novio: “El amor ya no es tan cursi”

Estos últimos meses están haciendo que el amor se sienta más presente, que las ganas de querer se apoderen de nosotros, y los sentimientos por nuestros amigos, pareja y familia estén a flor de piel. Los famosos predigan su amor a los cuatro vientos, porque es tiempo de no callarse y de disfrutar de lo que vamos viviendo, paso a paso. Rosa López ha demostrado que el amor forma parte de su vida y habló de ello, anoche, en El Hormiguero.

La artista, que suele reservarse la vida privada para sí misma, decidió hablar breve pero abiertamente de cómo conoció a su actual pareja: en mitad de un concierto de Marta Sánchez, el pasado verano. Además, ha confesado creer que está enamorada, ya que piensa en él todas las mañanas nada más despertarse. "No lo puedo ver lo que yo quisiera, pero bueno, ya habrá tiempo para todo", aseguraba también la que fue representante de Eurovisión 2002.

"A día de hoy las letras son un poco tontinas y además casi todas es un estribillo pegadizo y no saben ni de qué hablan, una cosa rarísima. El amor ya no es tan cursi. Está en el aire pero está más dentro de nosotros que en una canción, pero bueno. A mí me cuesta. Muchas veces tengo que quitarme la cursilería porque eso no vende", confesaba. Y es que el amor se lo lleva a la música, pues no para de componer letras que le parecen demasiado "ñoñas", pero que es lo que le nace de dentro.