NEA: “Ahora hay que lanzar música todo el rato o te olvidarán”

El distanciamiento social es un hecho y tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad en la que los artistas siguen creando música en sus casas y conceden entrevistas desde su habitación. Aunque en el norte de Europa la cuarentena ha sido más flexible que en otros países, la cantante sueca Nea, que tenía previsto venir a España a visitar LOS40, nos dejó colarnos en su casa de Estocolmo.

Su música ha llegado muy lejos, pero apenas conocemos bien a esta nueva artista que lleva muchos años componiendo grandes éxitos europeos como Lush Life para Zara Larsson y que ha llegado a ser número uno en países como Suecia y en Polonia con su nuevo tema: Some Say, una canción que no para de subir posiciones en la Lista oficial de LOS40.

Ahora, Nea graba sus canciones desde el armario de su casa y va a lanzar su primer EP como solista el 12 de junio.

P: Hasta ahora, has ido desarrollando tu carrera profesional como compositora, ¿cuándo comenzó todo? ¿en qué momento empezaste a componer música?

Siempre he escrito música. Me acuerdo de empezar a hacer canciones cuando tenía 5 años, así que siempre ha sido parte de mí. Pero profesionalmente he empezado a hacerlo como desde hace unos 6 años.

Cada vez le damos más foco a los compositores y productores de las canciones, no solo al artista que interpreta la canción. Sin embargo tú tienes esos dos roles ahora mismo: eres compositora y cantante. ¿Cómo es pasar de componer canciones a cantar tus propios temas y que la gente conozca aún más tu nombre?

Ha sido una locura de viaje porque siempre he sido la compositora, siempre he estado por detrás del artista, al final antes tenía que apoyar a ese artista para que fuera el mejor con mi canción. Así que dar este gran salto es algo muy nuevo para mí, es un reto pero de la manera más positiva porque también es algo muy divertido para mi.

NEA. / Jasmin Storch

¿En qué se diferencia componer para uno mismo de componer para otros?

Intento que no haya gran diferencia entre lo que escribo para otros y lo que escribo para mí porque si pienso demasiado al elegir las palabras me bloquea y dejo de escribir así que intento escribir canciones de la manera en que siempre lo hago. Y después puedo decidir si es una canción para mí o no.

Siempre que hablo con alguien relacionado con la música, cuando a composición o producción se refiere, siempre aparece una figura masculina, suele ser hombre el que hace este trabajo más técnico. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Es que hay pocas chicas o a las que hay se les da menos importancia?

Sí, absolutamente… hay más hombres que mujeres especialmente en la parte de producción. Creo que es un área dominada por los hombres, pero en Suecia sí que hay alguna mujer productora que están empezando a despuntar ahora y son muy buenas. Creo que está habiendo un cambio y será mayor en los próximos años.

Una vez experimenté una situación incómoda: estaba trabajando con una boyband y se pusieron a ver vídeos porno...

¿Has experimentado alguna situación incómoda siendo compositora?

Sí. Aunque normalmente todo el mundo es muy amable y profesional, una vez estaba trabajando con una boyband y se pusieron a ver vídeos porno… y yo era la única mujer entre 8 hombres en un estudio y al final era mi lugar de trabajo, soy una profesional y sentí que no se lo tomaban en serio. Al final esto es solo una excepción y no suele ser así, pero me ocurrió…

Lo cierto es que Some Say es un éxito, así que enhorabuena por ello… Ha sido una gran idea samplear Blue de Eiffel 65 pero, ¿por qué esta canción?

En realidad todo empezó como una broma. Uno de mis compañeros estaba cantando esa canción mientras estábamos en el estudio y empezó a tocarla de otra manera… y cuando empezamos a tocarla todos nos dimos cuenta de que teníamos que intentar hacer algo con ella. Siempre me ha gustado mucho la música de los 90 y cuando empecé a cantarla me di cuenta de lo buena que era la melodía. Todo el mundo conoce la canción así que es mucho más fácil que ahora conecten con Some Say.

Al final estamos consumiendo samples en la música latina todo el rato. ¿Crees que está todo inventado ya en la música?

Es algo que yo misma pienso constantemente. Hay tanto creado que me pregunto a mí misma si sería capaz de hacer uno nuevo. Al final siempre encontramos nuevas formas de crear nuevos sonidos, llevamos haciendo música desde principios de la humanidad así que ahora mezclando sonidos de Latinoamérica, África, Asia… lo estamos consiguiendo también.

Rosalía, me encanta. ¿Quién no la adora? Aunque también estoy escuchando mucho a Finneas, el hermano de Billie Eilish, su último disco me encanta

Además, naciste en Sudáfrica, ¿verdad? No sé si en Suecia y en el norte de Europa también os fijáis en lo que ocurre en España o si te inspiras en algún artista español para tus propios temas.

Me inspiro en muchos sonidos, escucho mucha música todo el rato. Viví en Barcelona cuando tenía 20 años y también estuve viviendo un tiempo en Cuba. No me quiero quedar anclada en hacer solo música europea o escuchar música de aquí es importante para mí encontrar inspiración de aquí y allá… ¡Como hace Rosalía, me encanta! ¿Quién no la adora? Aunque también estoy escuchando mucho a Finneas, el hermano de Billie Eilish, su último disco me encanta.

Yo no era conocida antes de sacar Some Say así que él (Felix Jaehn) no podía saber si esta canción iba a ser un hit o no, lo cual es algo que siempre le agradeceré

¡Desde luego! Hablando de mezclar sonidos… ¿Qué tal fue trabajar con el DJ Felix Jaehn? ¿Cómo fue el proceso de crear el remix de Some Say?

Conocía a Felix de antes porque ya habíamos trabajado juntos y me encanta su música así que cuando hice Some Say, automáticamente le pedí que hiciera el remix porque sabría que daría con un sonido increíble, como siempre hace. Es una persona genial que realmente ama la música y siempre me ha apoyado. Yo no era conocida antes de sacar Some Say así que el no podía saber si esta canción iba a ser un hit o no, lo cual es algo que siempre le agradeceré.

Felix Jaehn y Nea. / Jasmin Storch

Estás a punto de lanzar tu Some Say EP. Pero, ¿por qué un EP y no un álbum completo? ¿Es porque estamos consumiendo más rápido?

Creo que la razón es porque un LP habría tardado mucho más tiempo en salir. Al final era consciente de que ya tenía las canciones necesarias, las que eran más mi estilo, más Nea pero quizá en futuro sí me atreva a lanzar un álbum completo.

Hay que lanzar música todo el rato o te olvidarán

Estamos consumiendo más rápido, es cierto, así que esa también es parte de la razón por la que saco este EP. Estamos en un momento en el que es más importante lanzar singles todo el rato que encerrarte en un estudio durante 2 años y desaparecer. Hay que lanzar música todo el rato o te olvidarán.

Para mí es importante que la gente me empiece a conocer porque soy una nueva artista, así que creo que es la mejor manera.

Lo cierto es que el ritmo de consumo ha cambiado y los artistas con él. Las mujeres artistas cada vez tienen más roles en la música y el norte de Europa también se está fijando en lo que ocurre con la revolución de los sonidos latinos. Nea es una de esas nuevas voces que dará qué hablar y que esperamos pronto poder disfrutar en directo en nuestro país.