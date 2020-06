Entrevista a UNVS (K-Pop): “Sería un honor conocer a DVICIO algún día”

El panorama del K-Pop está en continuo movimiento. Cada vez son más los artistas cuyos nombres se ganan un hueco en la lista de los más sonantes de la industria. Un hecho que no es extraño, pues el nacimiento de estos artistas cada año es imparable.

Uno de los que han conseguido ganarse el apoyo de miles de personas alrededor del mundo es UNVS, la boyband que debutó en 2016 con el lanzamiento de Uni-verse en Taiwán. Después completó su formación y, por consiguiente, lanzó su single debut Timeless para introducirse en el surcoreano.

Lo cierto es que con este lanzamiento han conseguido ir más allá y cautivar a un público aún más internacional. Un hecho que se confirma con el estreno de su nuevo sencillo Give You Up. En LOS40 charlamos con esta prometedora boyband que ya comienza a construir un camino hacia el futuro repleto de éxitos.

Pregunta (P): Hola, chicos. Gracias por atendernos. Lo primero de todo, ¿cómo describiríais UNVS?

Respuesta (R): Gracias por darnos la oportunidad de hablar sobre nosotros. UNVS son las abreviaturas de "Universo". Significa que queremos ser recordados por el público y estar con nuestros fans para siempre, como la eternidad del universo. Intentamos establecer y expresar nuestro concepto al público a través de actuaciones maduras y modernas. Las canciones que hemos lanzado son muy delicadas emocionalmente, así que cualquiera puede disfrutar de nuestra música y sentirse identificado con nuestra historia. Sin importar la edad o el género, esperamos que nuestras canciones pueden darles comodidad y alegría a todo el mundo.

P: Ahora habéis lanzado un nuevo single como comeback. Habla de ese amor del pasado. ¿Os sentís identificados con el significado de la canción?

R: Nuestro nuevo single Give You Up fue creado para que todo el mundo se sintiese identificado. De este modo, entendemos las emociones de la canción y todos hemos tenido experiencias similares. Cuando escuchasla canción, te recuerda, no solo a un amor del pasado, sino a los recuerdos del pasado que amaste. Aunque las experiencias de todos sean distintas, creo que el público podrá encontrar su propia historia dentro de Give You Up.

P: ¿Cómo fue el proceso de crearla?

R: Nuestra compañía y nosotros trabajamos muy duro, no solo en la canción, sino también en el videoclip, coreografía y en todo. Es un secreto, pero incluso cuando terminamos de grabar, la canción tenía muchos cambios porque queríamos que fuese perfecta. Queríamos impresionar a nuestros fans con buena música. Para desvelar algo más, la coreografía también fue modificada justo después de grabar el videoclip. Queríamos que nuestra actuación se viese perfecta, así que tuvimos que renunciar a horas de sueño y seguir practicando para memorizar la nueva coreografía. Estábamos muy preocupados porque había muchos cambios, pero estamos orgullosos de haberlo hecho.

P: Publicasteis muchas otras canciones antes. ¿Cuál es vuestra favorita y por qué?

R: Creo que es nuestra canción del debut. Aunque nuestro nuevo single Give You Up es una canción que nos encanta, Timeless significa más para nosotros. Cuando estábamos preparando Timeless, todo era nuevo para nosotros. Los recuerdos están aún muy recientes y creo que nunca los olvidaremos. Es más significativo, no solo porque es nuestra primera canción, sino porque los contratiempos y nuestra espera por debutar se reflejan en ella.

P: ¿Con qué artista internacional os gustaría colaborar?

R: Últimamente hemos estado escuchando muchas canciones del grupo PrettyMuch. Creemos que tenemos que aprender mucho de ellos. Sería un sueño hecho realidad y un honor poder colaborar con PrettyMuch.

P: ¿Y con algún artista español?

R: Hay muchos artistas españoles que se nos vienen a la mente, pero últimamente nos ha interesado la banda DVICIO. Son muy populares en Corea y creo que muchos coreanos han visto sus vídeos. Tenemos que aprender mucho de ellos también, especialmente porque también somos una banda de cinco miembros. Además, hemos visto muchos de sus vídeos y sentimos que disfrutan de la música. Son felices actuando y creo que eso es lo que hace al público feliz también. Sería un honor conocerlos algún día.

P: ¿Cuál es vuestro próximo proyecto?

R: Todos los días tenemos reuniones para hablar sobre los nuevos contenidos que lanzaremos para nuestros fans. Siempre intentamos publicar algo nuevo. Hemos estado lanzando canciones sin parar en los últimos meses, empezando por Timeless, Solar Eclipse, Give You Up y la canción en solitario de Eunho, Waterfall. Estamos preparando nuestro nuevo álbum. Seguiremos trabajando duro para acercarnos a nuestros fans, no solo a través de álbumes, sino también a través de varios contenidos.

P: ¿Os gustaría probar otros géneros musicales?

R: Estamos preparándonos para ofrecer varios géneros al público. Seguiremos probándolo. Aún así, cada miembro tiene su propio punto fuerte así que nos gustaría hacer música que impulsase los encantos y puntos fuertes de cada uno. Serían canciones que componemos nosotros u otras canciones en solitario.

Y tú, ¿cuáles crees que serán los géneros con los que experimentarán en un futuro? ¿Crees que DVICIO aceptará su propuesta?