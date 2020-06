Pablo Alborán prepara un directo “muy especial” en Instagram

Que se pare el mundo: Pablo Alborán va a hacer un directo en Instagram. Y eso significa mucha música y alguna novedad. Al menos, viendo su manera de anunciarlo, es lo que esperamos. El cantante ha publicado un post en su historia de Instagram para anunciar a sus seguidores que esta tarde-noche se conectará para hacer un directo "muy especial".

¿Cuándo y dónde? A las 20:00 horas (España) en su propia cuenta. "¿Quién me acompaña?", preguntaba. Estamos seguros de que solo, no se va a quedar. Así, el malagueño está aprovechando los días para componer, escribir, crear música... y tocar mucho desde su casa. Un hecho que nos alegra cada vez que sube algo a sus redes sociales, donde no ha dejado de ser activo en ningún momento.

Ver esta publicación en Instagram #calma Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 1 Jun, 2020 a las 12:42 PDT

De esta manera, el pasado domingo cumplió 31 años rodeado de su familia. Aunque aseguró echar en falta a muchas personas importantes en su vida, que le hubiera gustado tener presente en uno de los días más especiales de su año. "Mi cara lo dice todo.. ☺☺ Echo de menos a los míos, como supongo que sucederá en muchos hogares, pero tenemos salud y ahora mismo ese es el mejor regalo que existe. Os siento muy cerca a pesar de la distancia. GRACIAS. Vamos a por otros 31 años!! #31", escribía en Instagram. Sin duda, quien estuviera con él, intentaron hacerle el ratito muchísimo más ameno.

¿Qué tendrá preparado Pablo para esta tarde? En unas horas lo sabremos.