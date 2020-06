Ivana Icardi hace una confesión muy dura sobre su padre en su primera exclusiva post ‘Supervivientes’

La última edición de Supervivientes ha sido una de las más duras, no sólo por su duración y las inclemencias meteorológicas sino también por las circunstancias de pandemia que estaba atravesando el mundo entero.

Ahora que llega a su fin, es el gran momento de sus concursantes que tienen que aprovechar el tirón para conseguir sus objetivos. Una de las que ya ha regresado es Ivana Icardi que se ha convertido, sin duda, en una de las grandes protagonistas de esta edición.

La conocíamos por haber salido a acusar a Gianmarco de su estrategia en Gran Hermano Vip 7 con Adara Molinero. Por lo visto, estaba haciendo con ella algo parecido a lo que ya vivió en sus propias carnes en la edición italiana. Esa fue la percha con la que entró a la isla.

Carpeta

Y allí se encontró con el ex de Adara, Hugo Sierra, con el que comenzó una relación muy pasional que muchos calificaron de estrategia porque veían mucha casualidad que fuera con él precisamente con el que se liara. El caso es que la relación no tuvo el final que ella quería cuando el argentino decidió romper con ella. Eso provocó muchas lágrimas y reproches.

En su primera exclusiva post concurso con Lecturas ha hablado de él: "Me fijé en Hugo cuando entró en la palapa como Dios la primera semana, era un papichulo". Y aunque al parecer en los días previos de convivencia había asegurado que era demasiado mayor para él, cambió de idea y asegura que se enamoró.

No llevó muy bien la ruptura y alegaba que no entendía los motivos de la ruptura: "Me trataba como si no hubiéramos estado nunca juntos, me ha acusado de que yo he sacado su peor lado y de haberme victimizado". Y después de lo vivido y cuando le preguntan por una posible reconciliación parece que lo tiene claro, “no me gustaría volver con él. Me pone un freno muy grande el que se hayan metido nuestras familias. Mi madre está dolida porque me ha visto sufriendo".

Drama familiar

Pero las confesiones más duras han llegado a la hora de hablar de su familia y de lo que supuro convivir con los malos tratos de su padre hacia su madre. “Mi hermano pequeño y yo sufrimos los daños de la separación de mis padres en 2011. Siempre he estado en guerra con él por proteger a mi madre", aseguraba sobre la relación que hay entre ellos.

Y no duda en admitir que llegó a pensar incluso, en varias ocasiones, en acabar con la vida de su padre. También afirma que tuvieron que denunciar. Un drama familiar que le ha marcado y que, posiblemente, influya en sus propias relaciones sentimentales.