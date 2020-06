Las claves sobre el futuro de ‘Frozen 3’ y el spin-off de Olaf

Josh Gad, en una entrevista con PopCulture.com, ha arrojado nuevos detalles sobre el posible spin-off de Olaf, el muñeco de nieve parlanchín de Frozen al que él mismo pone voz, y también sobre la posibilidad de que Disney ruede Frozen 3 y cuándo.

Sobre el spin-off de Olaf, él no le ve demasiadas posibilidades y tampoco tiene ganas de grabarlo. "Creo que Olaf es parte de la fábrica de historias que incluyen a Anna, Elsa, Kristoff y compañía. Separarlo de ese grupo no tiene sentido".

Además, el muñeco de nieve no es uno de los personajes más queridos de la saga, y el corto introductorio a Coco que protagonizaba no fue muy bien recibido por el público, que lo consideró superficial y algo bobo.

El futuro de Frozen 3 es más incierto: la puerta está abierta pero todavía no hay ninguna razón o motivo para ponerse a producir una tercera parte. De hecho, Frozen II aún continúa dando rendimiento en taquilla y el 19 de junio llegará a Disney+.

"No lo sé. Frozen II no fue Frozen II hasta que había una razón para que existiera. Y es algo similar: no sé si habrá una Frozen III. Está fuera de mi control, pero te puedo decir una cosa: hubo una gran oportunidad para coger a esos personajes de nuevo y recuperar ese sentimiento de esperanza e inspiración. Y por eso Disney y yo nos unimos las últimas semanas para hacer el especial En casa con Olaf", explicó el actor.

"La saga Frozen continúa, aunque no necesariamente con una tercera película. ¡Pero ya veremos! Siempre hay una buena historia que contar, y estoy seguro que Jennifer Lee y el increíble equipo de Disney contarán esa historia algún día", concluyó Gad.