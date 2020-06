‘The Wretched’, la película de terror que iguala el récord de taquilla de ‘Titanic’ y ‘Avatar’

Se estrenó el 1 de mayo, tenía un presupuesto de poco más de 60.000 dólares pero ya ha batido uno de los récords más difíciles de la historia del cine reciente: mantenerse cinco semanas consecutivas liderando la taquilla de Estados Unidos.

Ese puesto tan solo lo tenían un selecto grupo de superproducciones y taquillazos memorables como Titanic, Avatar, Black Panther o El sexto sentido, entre otros, todos títulos muy conocidos que fueron dirigidos por cineastas experimentados que ya tenían un gran bagaje a sus espaldas

Por eso ha sido toda una sorpresa que esta película, titulada The Wretched y dirigida por los hermanos Brett y Drew Pierce, se haya colado en esa exclusiva lista de privilegiadas. De hecho, se prevé que la semana que viene sea su sexta liderando taquilla, lo que la posicionaría entre las 16 primeras de la historia.

¿Cuál ha sido la razón del triunfo? No tiene mucho misterio: el coronavirus. La pandemia ha parado la industria y las pequeñas producciones independientes como The Wretched, las únicas que no tienen nada que perder, pues suelen ir directamente a las plataformas de Vídeo On Demand (VOD) tras pasar una o dos semanas en dos o tres cines, han aprovechado para crecer.

The Wretched fue uno de los pocos estrenos que hubo durante la pandemia. El día de su estreno solo fue proyectada en 12 cines, pero dada la buena recepción que tuvo, el fin de semana siguiente consiguió extenderse hasta los 19. Hoy ya lleva 75 –la mayoría autocines– y casi un millón de dólares recaudado. Todo un triunfo para una productora de cine indie de terror.

La historia de The Wretched (que, literalmente, podría ser 'la miserable' o 'la maligna'), gira en torno a un joven adolescente que debe enfrentarse a una milenaria bruja infernal que se esconde bajo la piel de su vecina, una inquietante mujer que a duras penas parpadea. Un argumento poco original pero cuya atmósfera ha sido muy bien retratada por sus directores.