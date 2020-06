TWICE publica ‘More & More’: mira su vídeo y letra

I know I want it

Ipe bareun sorin ije geumanalge

Cause I deserve it deserve it

Hokshi jamkkan naega miweojideorado geokjeong an halge

Cause I know you I know you



Nae nuneul jakku pihaebwa

Ne mameul jakku sumgyeobwa

Naegeseo domangchyeobwa No no

Gamatteon nuneul tteosseul ttae

Mundeuk naega tteooreul ttae

You are gonna be mine again



You're gonna say

More more more more more and more

Meomchuji mothae

More more more and more

Geureoni han beon deo

I wanna have

More more more more more and more

Meomchugi shireo

More more more and more

Geureoni han beon deo



Meomchujireul mothae

More and more

Geureoni han beon deo

Meomchugiga shireo

More and more

Geureoni han beon deo



Do you feel me

Niga nal wihan saramirago midni

Only for me only for me

Ganjireoun mareun gudi haji anado neon

Cause you know me you know me



Ne gwireul jakku magado

Nareul meolli mireonaedo

Naegeseo meoreojyeodo (jeo meolli) No no

Naega dashi neol bureumyeon

Naye moksoril deureumyeon

You are gonna be mine again

Yeah han beon deo



You're gonna say

More more more more more and more

Meomchuji mothae

More more more and more

Geureoni han beon deo

I wanna have

More more more more more and more

Meomchugi shireo

More more more and more

Geureoni han beon deo



Meomchujireul mothae

More and more

Geureoni han beon deo

Meomchugiga shireo

More and more

Geureoni han beon deo



Nan weollae yokshimjaengi mollattamyeon mian

Sagwaneun miri halge Cuz I want you more more

Uigyeoneun piryo eopseo humchil geoya ne mam

Naege hollige dwelgeol You can't say no no

Nan dodukgoyangi oneulmaneun neol

Kkok jabeureo wasseunilkka ttak gidaryeo neo

Meolli gaji malgo dashi naege Come come

Yeah han beon deo



Meomchujireul mothae

More and more

Geureoni han beon deo

Meomchugiga shireo

More and more

Geureoni han beon deo