Una semana como esta, Take That, Enrique Iglesias y David Guetta llegaron al número 1 de la lista

“Volver para bien” es lo que hacemos cada semana en esta sección de #Del40al1CocaCola: regresar al pasado para gozar recordando canciones que fueron número uno de la lista oficial de LOS40 en semanas como esta. Y precisamente Back for good, que así se titulaba la canción más emblemática de Take That, es una de ellas: el quinteto (el incorregible Robbie Williams abandonaría la formación poco después de la salida del álbum) subió a lo más alto la primera semana de junio de hace nada menos que 25 años. ¡Cuántos suspiros (y lo que no eran suspiros) provocaron los británicos! Back for good (que estaba escrita por el gran Gary Barlow) fue, además, número uno en treinta países y consiguió un premio Brit.

Todo eso ocurrió en 1995; cinco años después, en 2000, el dúo barcelonés OBK era el que lograba la medalla de oro de la lista con Tú sigue así. Jordi Sánchez y Miguel Arjona, que habían despuntado con un techno pop romántico en aquel precioso álbum titulado Llámalo sueño, se reinventaron al inicio del milenio con un sonido más agresivo y una propuesta que incluía la producción de Carlos Jean (y el propio Jordi) y una serie de extraordinarios vídeos firmados (y filmados) por J. A. Bayona, director más tarde de El orfanato o Lo imposible, y ganador de tres premios Goya.

Hace 15 años, La camisa negra de Juanes se mantenía en el primer puesto; y hace 10, el francés David Guetta, acompañado de Akon, accedía al número uno con Sexy bitch: había comenzado el reinado de los DJ como nuevas estrellas del pop. Más reciente, de hace solo cinco años, es el número uno de Enrique Iglesias y Nicky Jam con El perdón.

Hemos dejado para el final el número uno más antiguo de los seleccionados. Hace 40 años, Morir de amor, de Miguel Bosé, era el tema que mandaba en la lista. Hay que subrayar que Bosé es el segundo artista, nacional o internacional, con más números uno en nuestro chart: un total de 19; solo le supera Alejandro Sanz, con 25. Estaba incluido en Miguel (1980), un disco de transición —aquel en cuya portada salía enfundado en un traje de luces blanco— para el cantante, que había surgido como ídolo de fans, hacia un estilo con mayor calado. ¿A qué no sabes quién le compuso Morir de amor? Nada menos que el genial José Luis Perales… Y ahora dale al play al vídeo de arriba y empápate de nostalgia.