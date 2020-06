Tamara desvela los secretos de la televisión: guiones, presentadores, sueldos…

Tamara Gorro lleva ya muchos años en televisión desde que fue una de las grandes revelaciones de aquella primera etapa de Mujeres y hombres y viceversa. La ficharon y fue pasando de un programa a otro y de una cadena a otra. Pero llegó un momento que tuvo que elegir entre el amor y su trabajo y lo tuvo claro.

Ahora tiene un canal de youtube donde va creando comunidad y en su último vídeo ha decidido contestar todas las preguntas que le han hecho sobre aquella etapa en televisión. Y no se ha cortado un pelo a la hora de contestar. Eso sí, siempre con el buen rollo que la caracteriza.

¿Te has sentido libre para elegir la cadena para la que trabajar?

Sí, es cierto que, desde que empecé, que llevo creo que son ya 13 años que llevo trabajando en televisión, al principio no me llamaron desde otra cadena. Luego he empezado a estar en Antena 3 desde hace 3 años, sí me he sentido libre.

¿Qué dos personas te han ayudado y te han hecho sentir bien dentro del mundo del corazón?

Makoke me ha hecho sentir muy bien siempre en televisión, siempre me ha ayudado. María Teresa Campos me enseñó muchísimo, me enseñó una barbaridad. Al principio del programa me ponía en Qué tiempo tan feliz a su lado, a la derecha y yo era una inexperta y María Teresa me enseñaba, me regañaba… pero me regañaba con el fin de enseñarme. Aparte, María Teresa y muchísima gente que me conoce en televisión me dicen lo mismo, que soy muy pesada preguntando. Creo que cuando más se aprende es preguntando, yo lo preguntaba todo. Yo hacía unas meteduras de pata brutales y ella me corregía y me regañaba, me decía cuatro cosas, pero yo estoy muy agradecida.

¿En Sálvame es verdad que está todo guionizado?

Ya te digo que no. bueno, en Sálvame y en todos los programas, existe un guion, lo que pasa es que, cuando en televisión se dice guion, todos nos creemos en casa que es que te dicen lo que tienes que decir. Hay una escaleta que va diciendo qué es lo que va a pasar, pero de ahí a que te digan lo que tú tienes que decir, no, rotundamente, no.

¿Te han hecho proposiciones indecentes para conseguir un puesto de trabajo en alguna cadena?

No. Y os puedo asegurar que lo diría, no me compromete nada. Nunca, jamás, nadie me ha puesto en una situación incómoda.

¿Qué trabajo televisivo repetirías y cuál no volverías a hacer ni loca?

Repetiría, sin duda, cuando presenté las galas de Navidad en Telecinco, la etapa más bonita que he pasado en televisión. Pero no por presentar, sino porque son retos que te propones, tienes que estar a la altura de los grandes profesionales. No volvería ni loca a la primera etapa de Mujeres y hombres y viceversa porque yo estaba desquiciada de la cabeza, pero no por el programa, sino porque era un santo grano en el culo y eso era muy incómodo para cualquiera.

¿Quién es tu presentador favorito de televisión?

He aprendido y aprendo a día de hoy porque veo, analizo, me gusta… de muchos presentadores. ¿Con quién me siento identificada? Mercedes Milá y María Patiño. Mercedes Milá dice lo que le sale del gorro y me encanta porque no se casa con nadie y tiene esa espontaneidad. María Patiño, esa naturalidad, sin filtros. Persona que ha roto el eje de la televisión y es rápido, Jorge Javier Vázquez. Hay una persona que me encanta, no conozco todavía, espero hacerlo pronto, pero que me engancha es Sonsoles Ónega, te transmite una ternura… es una gran comunicadora. Habla el idioma de la calle. Emma García he crecido con ella, nací con ella, me he llevado broncas a más no poder. Hemos vuelto a coincidir en Viva la vida y la quiero mucho.

¿Por qué te alejaste de la televisión?

Cuando nos fuimos a Rusia tuve que dejar de ir a los programas. Costaba más el traerme que el pagarme. Hubo un momento en el que yo trabajaba gratis. Las productoras me pagan los billetes, que era una pasta, y me pagaban nada de sueldo. Y luego, la paliza, eras dos escalas, el cambio de horario y hay que sumar que luego llegó mi niña hermosa y no podía seguir trabajando. Monté mi propia productora, que somos muchos trabajando y va muy bien. Me han llamado de muchos programas, pero no ha encajado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro) el 11 May, 2020 a las 6:05 PDT

¿Cuánto pagan por colaborar en algún programa o salir en televisión?

Depende. Imaginaros que va Isabel Pantoja de invitada a un programa, la pasta que la pueden pagar, es un personaje que vende, que gusta y evidentemente la pagan más. También digo una cosa, hoy en día no se cobra lo que se cobraba antes. Antes se cobraba muchísimo dinero en televisión. Yo tuve la cabeza bastante amueblada, gracias a Dios y de ahí pude formar mis empresas, comprar la casa, mi coche, mi vida. Trabajé muchísimo pero no se paga lo mismo ahora. Antes te podían pagar hasta 800 euros como colaborador por un día. Y ahora, no lo sé cómo están, pero a lo mejor cobran 200.