ESTRENO EXCLUSIVO: Alexander Som presenta ‘With You’, su nuevo sencillo

¿Qué pasaría si los gatos conquistasen el mundo? Pues que no dejaría de sonar With You, lo nuevo que trae Alexander Som junto a My Name Is Lobo. Después de lanzar su álbum Reborn, el DJ y colaborador de LOS40 Dance se ha atrevido con un nuevo sencillo que ya apunta a convertirse en nuestra banda sonora veraniega.

Y es que aunque este tema vea oficialmente la luz el próximo 5 de junio, hemos querido adelantarnos a los acontecimientos y publicarlo en exclusiva. Nadie puede negarse a una buena dosis de ritmos electrónicos, ¿no?

Son precisamente estos sonidos los que protagonizan lo nuevo de nuestro protagonista. With You llega como un homenaje musical a uno de los peludos más queridos del planeta: los gatos. Unos felinos que, si se lo propusiesen, serían capaces de dominar el mundo, así como también lo hace Alexander Som con nuestros movimientos y su música. ¿O acaso alguien ha conseguido controlar sus ganas de darlo todo cada vez que escucha un tema del DJ?

Alexander Som es un productor y disc-jockey conocido por sus remixes únicos. Con un estilo muy variado, no solo la electrónica ha formado parte de su trayectoria, pues también lo han hecho los ritmos del pop, funk e incluso disco.

Esta versatibilidad le ha llevado a algunos de los grandes escenarios del planeta, como los del Ultra Europe, FOAM Wonderland o Listen Tour junto a David Guetta y Steve Angello. Ya no hay nadie que pueda resistirse al talento de Som, y el lanzamiento de With You es una buena prueba de ello.