TXT publica ‘Puma’, su nuevo vídeo

West side east side

Didn’t know where to where to go

Tonight we ride

jeokmakhan i bamui soeum

eodum sok jeo muni yeollyeo

nuga maga amudo

West side east side

It doesn’t matter anymore

tteugeo tteugeo tteugeo tteugeo

tteugeo bari dein na

nuntteo neukkyeo sum swieo kkumkkwo

kkumkkwowassdeon sesang

saengae jeil geodaehan night sky

nae barui speedneun beolsseo maha

nunapui jeo green light

mwoga mwoga duryeowo

They came catch my back

jeoldae japhimyeon an dwae

They came catch my friends

jitge kkallin jeo angae

yeogin sabangeun kkamahgo

simgakhan bunwigiro

gwisgae deullineun geon

Bang bang bang

dallyeoya hae

But waenji naneun gippeo

cheoeum neukkyeobon i gibun

cheoeum jayureul mannan jigeum

Woo waenji naneun gippeo

nae seontaegi nae leader

naega naui believer

dugeundaene simjangi

cheoeum boneun naui pi

beonjyeogane jogeumssik

nareul ttwige haneun ttwige haneun pi

dongmurwoneul beoseonago naseo

majuchin sesangeun neomu naccseon

nugu hanado nareul an bangyeo

maeil gateun georeuma nal sallyeo race

bami doemyeon jeo daren

eolgul geuriwossdeon eommaui

seogeulpeojin mam

nae du beonjjae georeumma

I told ya

hollo seogien ajik neomu eoryeo

i sesangeun jungle full of warriors

jojungyeongi neoui mogeul noryeo

sucheon gaeui nuni inteonese jeopsok

josimhae ne jeogi sapsigane peojyeo

kkume daheul ttaekkaji eolmana deo geollyeo

geu jilmunen maebeon chongseongmani beonjyeo

nan gyesok sumeul swigi wihae dasi run up

