Matthew McConaughey (c) en el cartel promocional de 'Interstellar' / Syncopy / Foto: © Cartel promocional

10 de 10 Aunque no es una película que per sé se centre en la naturaleza, sí que expone una cruda realidad sobre el drástico futuro que podría tener la Tierra si no la cuidamos: las consecuencias del cambio climático destrozarán poco a poco la vida, trayendo consigo enfermedades y catástrofes naturales. ¿La consecuencia? Un aire irrespirable capaz de provocarnos trastornos incurables, caldo de cultivo perfecto para perder derechos y libertades. Una forma algo trágica de recordarnos que debemos cuidar de la Tierra. Siempre y bajo cualquier circunstancia.