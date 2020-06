Itzan Escamilla (‘Élite’): Su Instagram no es el que podríamos esperar de un actor de su popularidad

Itzan Escamilla es uno de los jóvenes actores que han visto disparada su popularidad a raíz de su aparición en Élite, uno de los grandes éxitos de Netflix que ya ha emitido tres temporadas y está preparando la cuarta.

Da vida a Samuel García, un chico de origen humilde que, gracias a una beca, acaba en un instituto de chicos adinerados, aunque eso no cambia sus principios firmes y su forma de ver la vida. Aunque, eso sí, se ve arrastrado por todas las problemáticas que les rodean.

Ese carácter fuerte e inamovible, parece que es el que maneja en su vida real en la que no se deja arrastrar por tendencias y sigue fiel a sus valores. Aunque vivamos en un tiempo en el que parece que ser joven y no estar conectado en las redes sociales casi a diario sean incompatibles, él demuestra que no. Desde luego, su muro no es el que esperaríamos encontrar en un actor de su popularidad.

Cuenta con 7,5 millones de seguidores en Instagram y eso que tan solo ha compartido 10 publicaciones. Nos hemos fijado en ellas, una a una, para intentar entenderle un poco mejor.

#1. La primera

El actor se estrenó en esta red social el 31 de enero de 2018, hace algo más de dos años y está claro que no está enganchado a ella. Su primera foto era de su ámbito profesional. Se trata de una imagen de Planeta 5000, la película dirigida por Carlos Val y protagonizada por él y por Kimberly Tell. Se estrenó el pasado 2 de febrero, casi dos años después de que él compartiera esta imagen. Está inspirada en hechos reales, en la secta Los niños de Dios.

Escamilla escribía al lado “look at me”, lo que ya nos dejaba dos cosas claras, quería llamar la atención y quería hacerlo a nivel internacional, de ahí el recurrir al inglés. Y vaya si le miraron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ITZZZAN (@itzan.escamilla) el 31 Ene, 2018 a las 7:23 PST

#2. Un poco de postureo

Tardó casi tres meses en volver a publicar una foto y, en esta ocasión, hay que decir que tiraba un poco por el postureo. Sale él en una tienda de gafas probándose unas que, por cierto, no le quedan nada mal. En esta ocasión, no añadió ninguna palabra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ITZZZAN (@itzan.escamilla) el 29 Abr, 2018 a las 1:16 PDT

#3. Lucha de gigantes

Su primera imagen sobre Élite llegaba el 2 de mayo de 2018. No se trata de ninguna escena de la serie sino de la imagen que demuestra el buen rollo que hay entre sus protagonistas. Quedada masculina con Aron Piper, Álvaro Rico, Miguel Herrán y Jaime Lorente. Ya nos gustaría saber qué les estaba enseñando Álvaro en el móvil. Lo que está claro es que hay camaradería.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ITZZZAN (@itzan.escamilla) el 2 May, 2018 a las 2:27 PDT

#4. Burning

Avanzamos hasta el 30 de diciembre de 2018 para verle en blanco y negro en un primer plano en el que sólo podemos verle media cara en la que no faltan gorro y capucha. “¿Alguna vez alguien te dijo cuánto te pareces al joven Enrique Iglesias?”, le preguntaba uno de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ITZZZAN (@itzan.escamilla) el 30 Dic, 2018 a las 12:32 PST

#5. Made of glass

Un día antes de cumplirse su primer año en Instagram, Escamilla volvió a publicar una foto suya en blanco y negro de esas que parecen hechas en estudio. “Made of glass”, escribía junto a ella. Lo que no tenemos claro es si hacía referencia a su fragilidad o quería decirnos algo más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ITZZZAN (@itzan.escamilla) el 30 Ene, 2019 a las 12:57 PST

#6. Buscando escorpios

El 22 de julio de 2019 volvía a dar señales de vida, había pasado medo año, lo que está claro que no es un habitual de esta red. Era la primera vez que se quitaba la camiseta y dejaba ver una tableta perfectamente definida. “¿Dónde están todos mis escorpios?”, preguntaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ITZZZAN (@itzan.escamilla) el 22 Jul, 2019 a las 12:56 PDT

#7. Entre la marabunta

La siguiente foto era de septiembre y le bastaba un emoji de osito para acompañarla. Parece el estreno de la segunda temporada de Élite, él perdido entre la marabunta de gente. ¿Era así como se sentía o sólo quería hacerse el interesante?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ITZZZAN (@itzan.escamilla) el 3 Sep, 2019 a las 12:14 PDT

#8. Kid

Volvemos a las fotos de estudio, en esta ocasión unos días después del estreno cuando todo el reparto de Élite estaba en plena vorágine promocional de la temporada. Parece que él quería recalcar su estado de “kid” (niño).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ITZZZAN (@itzan.escamilla) el 17 Sep, 2019 a las 12:09 PDT

#9. En cuarentena

No volvimos a ver una foto suya hasta esta cuarentena. El pasado 6 de mayo publicaba una foto en la que podemos ver que no es uno de los que ha optado por raparse el pelo, sino que ha ido dejar creciendo una melena que ha llamado la atención. “Sí vamos sí”, comentaba su amigo Aron Piper. “Itzan Laurent”, añadía Danna Paola que resaltaba su estilo. Él cambiaba el inglés por el francés para escribir “mon dieu” (por Dios).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ITZZZAN (@itzan.escamilla) el 6 May, 2020 a las 11:58 PDT

#10. La última

La última entrada que hemos visto en su muro es del pasado 16 de mayo y volvemos a verle con ese pelo de cuarentena en una colección de cuatro imágenes muy expresivas con él sentando en el suelo. “No soy un tipo social”, escribía en inglés. “Lo más!!!!⚡️”, comentaba María Pedraza. “Eres cubano”, añadía Álvaro Rico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ITZZZAN (@itzan.escamilla) el 16 May, 2020 a las 12:50 PDT

Y, de momento, eso es todo lo que ha compartido con el mundo. ¿Estrategia? ¿Declaración de intenciones?