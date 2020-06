El futuro incierto de Rocío Flores en televisión después de ‘Supervivientes’

Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco y la nieta de 'la más grande', siempre se ha mantenido alejada de los medios de comunicación. No quería ser un personaje público como sí lo es casi toda su familia. Sin embargo, la participación de su padre en Gran Hermano VIP hizo que diera un paso adelante.

Gustó a la audiencia y también a los mandamases de Telecinco, que no tardaron en ofrecerle un contrato para Supervivientes. Ahora que el reality ha terminado, quedando en una merecida tercera posición, Rocío se enfrenta a un futuro muy incierto que no sabemos si será delante o detrás de las cámaras.

Colaboradora de Telecinco

Por como se curtió en el plató de Gran Hermano defendiendo a su padre y el carácter que ha demostrado en Supervivientes, Rocío Flores encajaría perfectamente como colaboradora de cualquier programa de Telecinco, como Sálvame, Viva la vida o Ya es mediodía. Hacerlo, sin embargo, la convertiría inmediatamente en un personaje más de la órbita Mediaset y, por lo tanto, se hablaría constantemente de su vida y del conflicto familiar que tiene con su madre, con la que lleva sin mediar palabra siete años.

Influencer de moda

La nieta de Rocío Jurado también podría sacar provecho de su tirón en redes sociales. Tras su debut en la pequeña pantalla, la joven empezó a ganar influencia en Instagram, donde ahora mismo cuenta con casi medio millón de seguidores. Suele compartir sobre todo fotos con su novio Manuel y algunos momentos con su familia. También cuelga esas imágenes más postureras que tanto abundan en la plataforma. Lo que está claro es que reúne todos los requisitos para ser la influencer de moda, haciendo de su estilo de vida un negocio con el que ganar dinero en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece) el 13 Ene, 2020 a las 3:00 PST

Una vida fuera de las cámaras

Esta es la opción que Rocío siempre ha defendido y la que su padre quiere para ella. "Siempre he intentado que ella no estuviera en los medios y no participara de esto", explicó Antonio David en El programa de Ana Rosa. "No sé que va a querer hacer con su vida. Siempre voy a apoyar las decisiones que tome, pero yo quiero que ella continúe con su formación y termine sus estudios para ganarse la vida con su profesión".

Estas son las opciones que tiene Rocío Flores. Ahora bien, ¿qué elegirá ella? ¡Hagan sus apuestas!