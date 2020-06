Tot sembla indicar que la música en directe poc a poc torna a les nostres vida, això sí, de forma segura i amb control d'aforament i mesures sanitàries. Hi ha molts músics que ja es preparen per la desescalada i poder tornar a pujar sobre un escenari.

Això sí, aquest confinament ens ha servit per familiaritzar-nos molt més amb una nova forma de consumir música, amb un contacte directe amb els nostres artistes: els concerts en Streaming, que tot sembla indicar que han vingut per a quedar-se.

Hi ha músics que ja tenen concerts prevists per compaginar les dues vessants, com per exemple la Dolo Beltrán. L'excantant de Pastora ha interaccionat amb el seu públic durant 8 diumenges seguits a través del seu Instagram oferint concerts en directe, però aquest cop vol anar un pas per davant.

Dolo, que així és com diu el seu projecte musical, oferirà un concert el proper diumenge 7 de juny a les 20:00h directament des de casa seva, a Arenys de Mar, que es podrà seguir en Streaming a través de la plataforma Cooncert. I no només en Streaming, i és que 6 persones, que resulten de ser les guanyadores d'un concurs, tindran el privilegi de poder viure aquest concert en viu des de casa la Dolo.

En aquest concert, Dolo oferirà cançons del seu proper disc 'Moontlight', que publicarà aquest setembre i que ha sigut creat sota la producció dels productors Paris-Texas i amb Quiroga com a enginyer de so, que donen com a resultat un disc fresc i actual.