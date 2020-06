La 13a edició de 'Sons del món' confirma els primers noms

Entre el 31 de juliol al 16 d'agost a la Ciutadella de Roses, se celebrarà la 13a edició del festival 'Sons del món', un dels més destacats de la Costa Brava. Les entrades ja són a la venda al web del festival.

Aquesta és una de les primeres bones notícies culturals que arriben amb el desconfinament. Enguany i degut a les circumstàncies especials que hi ha arran de la crisi de la COVID-19, el cartell s'ha hagut de transformar sobre la marxa i anul·lar els concerts internacionals. Alguns d'ells com el de God save the Queen que ja s'havia anunciat, i se n'havien posat a la venda les entrades, s'ha vist ajornat al 31 de juliol del 2021.

El cartell d'aquest 2020 que anirem descobrint en les properes setmanes, comença a prendre forma amb els concerts confirmats dels Sopa de Cabra que actuaran el 31 de juliol, els Manel el 8 d'agost i els Stay Homas, l'endemà dia 9 d'agost.

L'aforament dels concerts s'ha vist reduït dràsticament degut a les mesures de distància social imposades i que l'han fet disminuir dels 2.200 espectadors habituals a 800.

Un altre dels atractius i trets diferencials d'aquest festival, els concerts de petit format als cellers de la DO Empordà, fins a finals de juny no sabrem si es podran dur a terme per les restriccions actuals.

