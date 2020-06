Llega ‘From Japan To The World’, el mayor festival virtual de música japonesa

Apúntatelo en el calendario porque tienes una cita obligatoria desde tu sofá con los artistas más populares de Japón. Llega From Japan To The World, el mayor festival musical de este país que, en tiempos de COVID-19, se celebrará virtualmente.

Será el próximo 13 de junio a partir de las 12 del mediodía (en España) cuando los artistas de diferentes géneros se unirán en directo acompañados de un equipo técnico que lo hará posible. Cualquier persona con acceso a Internet podrá disfrutar de este encuentro a través de Youtube. Un encuentro que tendrá como escenario el bar Spincoaster, epicentro de la escena musical tokiota.

Los artistas que darán vida a este festival serán el grupo THREE1989, la rapera AKKOGORILLA, RHYME SO, Michael Kaneko, el compositor Kan Sano, el guitarrista Shingo Sekiguchi y el beatmaker Yuhei Miura. No pinta nada mal, ¿verdad?

Y es que serán cuatro horas de éxitos y música las que viviremos el sábado 13 de junio gracias a un festival que también cuenta con su lado más solidario. Su organización ha habilitado donaciones para apoyar tanto a los artistas como al equipo, dado que la crisis del COVID-19 ha reducido considerablemente su actividad dentro de la industria.

Pero si ya habías hecho planes para el 13 de junio, no temas. From Japan To The World se retransmitirá el 15 de junio a las 2 de la mañana. ¡No hay excusas!