El vídeo de la Guardia Nacional (EEUU) bailando La Macarena que ha dado la vuelta al mundo

Las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter han inundado las calles de todo el mundo. Las protestas en contra del racismo y de las cargas policiales han resurgido tras la trágica muerte de George Floyd. Pero el vídeo que está dando la vuelta al mundo parece demostrar que la música es capaz de cualquier cosa.

En concreto hablamos de La Macarena, el hit de Los del Río que dio la vuelta al mundo para convertirse en todo un hit. Los usuarios de Twitter han compartido un vídeo en el que la Guardia Nacional de Atlanta (Estados Unidos) frena su presión en las manifestaciones para bailar esta popular canción.

Sí, has leído bien. Y es que algunos de los manifestantes no han podido evitar unirse a este improvisado baile. ¿Realidad o ficción? No lo sabemos, pero lo que sí es real es el poder de la música.

Este vídeo ha provocado una ola de opiniones divididas en las redes sociales. Por un lado, están los que reconocen el imparable éxito de La Macarena, lo que justifica la acción de los guardias nacionales.

Por otro, abundan los mensajes en contra de este baile en una manifestación que lucha por los derechos humanos de una comunidad que se ha visto profundamente afectada. Y tú, ¿en qué lado te posicionas?