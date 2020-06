El Bojan Krkic, els Siderland, la Queralt Castellet, la Romy Low i l'Hektor Mass han mogut la setmana

Aquesta primera setmana de juny, l'esport i la música de ball han estat protagonistes de les nostres entrevistes vespertines. Tant a ELS40 com a ELS40 Dance t'hem ofert una finestra a casa amb estrelles de la música electrònica i de l'esport per parlar amb ells, descobrir com està vivint el confinament i el desconfinament gradual, i quins plans de futur tenen al cap.

Dimarts, el Bojan Krkic va confessar a l'Oriol Mora, en el nostre Instagram Live, que si no hagués estat futbolista, li hauria encantat ser cantant i sentir què és estar sobre un escenari cantant cançons. A més a més, ens va revelar els seus gustos musicals, entre els seus grups i artistes favorits es troben els Txarango, Els Catarres, els Buhos, el Miki i el Nil Moliner, del qual es declara molt fan de les seves cançons. Afegia que 'Bailando en la batalla' ha estat la seva banda sonora durant el confinament.

El passat dimecres els Siderland van compartir una estona amb l'Adrià Ortega a través del nostre directe a les xarxes socials. Els vam veure molt il·lusionats amb el nou single "Crema la pista" i amb ganes de pujar sobre d'un escenari per poder interpretar-la pels seus seguidors, dels que asseguren estar-ne entregats. Ens van avançar que de moment no pensen a fer cançons en una altra llengua que no sigui en català perquè el seu tarannà és Catalunya. Un confinament component a distància, una producció alimentada per hores de telèfon i videotrucades juntament amb les visites a la cuina per elaborar menjars exquisits. Així van resumir les darreres quatre setmanes que han viscut els amics Siderland que es troben immersos en la promoció de la seva nova cançó.

La Queralt Castellet també va passar pel nostre directe dijous d'aquesta setmana. Va parlar amb l'Uri Mora sobre la necessitat de tornar a la muntanya, ja que el confinament la va agafar a Palamós passant un cap de setmana i ja fa tres mesos que es troba a la localitat baix-empordanesa. Parlant sobre la música, ens va explicar que li encanta cantar i que quan vivia a Catalunya li encanta anar a concerts de música catalana, quelcom que segueix escoltant, ja que l'acosta a casa. Els seus plans de futur és preparar-se, per arribar de la millor manera, pels Jocs Olímpics d'hivern de Pequín del 2022.

Aquesta setmana, també hem gaudit a través d'ELS40 Dance de la companyia del DJ i productor català Hektor Mass, i l'artista i vocalista dance, Romy Low. Tots dos van acudir a la cita a través del nostre Instagram Live més electrònic.

"He aprofitat el confinament per començar a escriure la meva primera novel·la" va revelar la Romy Low a la Neus Gonzalez. I afegia durant el directe d'ELS40 Dance: "he tingut molt temps per poder posar-me a treballar en una cosa que m'apassiona, estic escrivint la meva primera novel·la". A banda, d'avançar-nos els seus plans de futur que impliquen diversos projectes, i els triomfs que ha assolit aquest 2020; com l'èxit d''Otra Copita' o la seva col·laboració amb el DJ Valdi a 'Lo Digo'. Ens va comentar que la pandèmia global li va esguerrar els seus plans de gravació com els tenia previstos, ha hagut de suspendre temporalment el seu viatge a Miami per enregistrar noves cançons. L'artista també ens va confessar que li encantaria col·laborar en algun projecte amb l'estrella mundial britànica Sam Smith.

El jove DJ barceloní ens ha assegurat que el seu somni és portar una de les seves sessions a sobre de l'escenari del prestigiós Festival Coachella dels Estats Units d'Amèrica. Ens va revelar que si no es dediqués a passejar les seves sessions electròniques arreu, es dedicaria al món del futbol, professió de la qual en va fer les primeres passes jugant a l'Europa, la Gramenet i el Villarreal... L'Hektor Mass repassava alguns dels moments viscuts durant els últims anys com a DJ, com per exemple compartir escenari amb l'Steve Aoki a Eivissa. I ens apuntava que el punt fort d'un bon DJ és la psicologia de pista de ball.

