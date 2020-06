Leigh-Anne comparte su experiencia como “la negra de Little Mix”

Vivimos tiempos complicados. Después de la trágica muerte de George Floyd bajo las piernas de un agente de policía, el movimiento de Black Lives Matter resurgió y las calles de todo el mundo se llenaron de protestas reivindicativas por los derechos humanos de la comunidad negra.

Decenas de artistas y celebridades se han unido también sus voces en esta lucha. Algunos de ellos, incluso, han compartido sus propias experiencias como víctimas del racismo. Una de ellas es Leigh-Anne, integrante de Little Mix, quien se ha armado de valor para compartir en Instagram una carta en la que narra uno de sus episodios más oscuros.

La cantante se encontraba practicando la coreografía de uno de los temas de la girlband, Wings, junto a sus compañeras cuando su coreógrafo, también de raza negra, le dijo "Eres la negra del grupo. Tienes que trabajar 10 veces más". Estas palabras calaron bien hondo en Leigh-Anne, quien considera que aquel momento marcó un antes y un después en su vida profesional y personal.

"Nunca me habían dicho que tenía que trabajar más por mi raza. Después, lo que Frank Gatson (el coreógrafo) tuvo sentido. Aprendí que el sueño de estar en la mayor girlband del mundo tenía sus consecuencias. Consecuencias como saber el racismo que hay en las industrias creativas", señala en el vídeo.

"Aprendes que dar voz a tu opinión sobre la falta de diversidad en la industria es como darte golpes contra la pared. [...] Mi realidad era sentirte sola cuando íbamos de tour a países mayoritariamente blancos. Le canto a fans que no me ven, escuchan o me aplauden. Mi realidad es sentir ansiedad antes de eventos de fans y firmas de discos porque siempre siento que soy la menos favorita. Mi realidad constante es sentir que tengo que trabajar 10 veces más y más para marcar mi sitio en el grupo porque mi talento sola no es suficiente", añade.

Éstas y otras muchas palabras de realidad son las que han conmocionado a los seguidores de la cantante, quienes no eran apenas conscientes del nivel de racismo al que se enfrentaba diariamente. Pero la realidad está ahí, y la cantante ha decidido usar su voz para plasmarla sobre los millones de personas que la siguen.

Desde LOS40 decimos NO al racismo, a la desigualdad y a la violación de los derechos humanos. Black Lives Matter!