¿Cómo es llevar un S20 en el bolsillo?

Hemos hablado muchas veces del Galaxy S20 de Samsung aquí, pero todavía no habíamos tenido la opción de llevarlo en el bolsillo el tiempo suficiente como para daros nuestra sincera opinión.

Muy posiblemente, muchos de vosotros habréis hecho la compra ya, pero para aquellos que puedan andar todavía pensando en comprar un S20 y sabiendo que ahora pueden encontrarse precios más atractivos que en Marzo, ahí van nuestras impresiones.

Hablamos de un teléfono que hace check en muchas casillas para 2020; una pantalla con una tasa de refresco más alta de lo habitual, batería más grande, 5G y un nuevo array de cámaras.

La pantalla de 120 Hz es otro mundo. Personalmente, siendo un usuario estándar que no utiliza el móvil para jugar, no tenía muy claro qué podía aportar a la ecuación elevar la tasa de refresco de pantalla, más allá de un consumo de batería más agresivo.

La sorpresa ha sido enorme al ver que la navegación por el teléfono y por internet se convierte en algo mucho más placentero cuando la tasa de refresco aumenta. El scroll vertical en páginas web es infinitamente más agradable cuando los 120Hz están activados, permitiendo a los ojos continuar con la lectura durante el desplazamiento.

En un teléfono estándar, a 60 Hz, el scroll vertical genera un ligero ghosting (o temblor, llamémosle como queramos) y el ojo pierde el punto de enfoque que tenía para la lectura. Puede parecer una tontería, pero una vez lo pruebas es complicado volver.

Si, además, sois jugadores y dedicáis tiempo al juego en vuestro Smartphone, los 120 Hz tendrán todavía más sentido ya que serán clave para vuestros tiempos de reacción; a fin de cuentas, estáis viendo el doble de imágenes por segundo que con un móvil normal.

60Hz VS. 120Hz ¿El precio? La batería / Soujiro

Eso sí, los 120 Hz tienen un precio y es, como decíamos, un consumo de batería mayor. Para solventar este problema, Samsung ha llevado la batería del S20 hasta los 4000 mAh. No es nada de otro mundo, pero ayuda a que el teléfono cumpla con vuestro día funcionando con el refresco de pantalla a 120Hz.

Dependiendo del uso que le deis, podríais llegar a necesitar un enchufito de cara al final de la tarde pero, por lo general, debería aguantar. Para aquellos que disfruten despreocupándose del tiempo de vida que le queda al teléfono hasta la próxima carga, existe la opción de bajar el refresco a 60Hz, pero ya os decimos que los 120Hz hacen que andar con algo de ojo sobre la batería merezca la pena.

Las tripas del teléfono albergan un Snapdragon 865 y 12 Gb de RAM; además, tenéis el “sello de garantía” Samsung, que es algo que me acabo de inventar para deciros que la marca coreana consigue que todos sus teléfonos vuelen en términos de navegación. Pocos terminales encontraréis en el mercado que den una sensación de velocidad y fluidez tan conseguida, valiéndose del hardware y de las pulidas animaciones de menú.

Galaxy S20, Triple cámara posterior / Samsung

La triple cámara de este Galaxy S20 está compuesta de un sensor principal de 12MP, un gran angular de otros 12MP y un sensor de 64 MP del que saca el zoom de 3 aumentos.

Samsung sigue sacando algunas de las fotos más nítidas del mercado (en ocasiones excesivamente nítidas, incluso) y han buscado perder la excesiva saturación de sus fotos (que se agradece, aunque queda camino por recorrer), pero tras un tiempo usando la cámara he notado algún desajuste importante en el balance de blancos y la temperatura de las fotos en interiores, lo que puede cambiar el tono general de la foto si el móvil así lo decide. También una tendencia a quemar el fondo de forma excesiva cuando le pedimos al teléfono que exponga al sujeto principal en una escena con iluminación posterior (algo que tiene que ocurrir, pero que otras marcas moderan mucho más). Esto siempre en interiores, los exteriores son excelentes por regla general.

En interiores puedes tener problemas con el balance de blancos, la temperatura y la exposición. / Soujiro

En exteriores, algo de saturación extra, pero todo 'ok' / Soujiro

El zoom máximo del móvil es ‘30x’, y el resultado es el de siempre, fotos que valen para la anécdota pero que no querrías conservar ni imprimir, aunque sigo pensando que no se debería usar el zoom digital más allá de para leer un menú en una pizarra que no alcanzas a leer con la vista (ni en este, ni en ningún móvil).

Teneis video 4K con multiples tasas de frames y una gran estabilización, y video 8K que, aunque está bien poder elegirlo, crea un recorte en el sensor y compromete detalle para forzar una mayor resolución. Lo dicho, está bien tenerlo, pero llegará un momento en el que tenga sentido grabar en 8K; de momento no lo tiene y el 4K es excelente.

Dos detallitos más: Tiene el escáner de huellas ultrasónico bajo la pantalla, pierde el jack de auriculares y la cámara para selfies está situada en un agujerito centrado en la parte superior de la pantalla (que, personalmente, preferiría ver en la esquina izquierda).

Y no hay mucho más que podamos decir que Galaxy S20. Un tamaño agradable, no excesivamente grande, sensación 'premium' para la construcción, batería “correcta”, pantalla inmejorable y gran cámara. Muy buena compra, sobre todo sabiendo los precios que pueden verse ahora mismo en el mercado.