¡Atención padres! Las Ratitas publican su primer libro y con él puedes conseguir que tus hijos lean

Hace un tiempo que los youtubers ya no sólo son youtubers. Sobre todo, los que se dirigen a un público infantil o juvenil que se han convertido en auténticas marcas que lo mismo abarcan el campo de creación de contenidos para redes sociales como hacen sus pinitos en la literatura, la música o la moda. Forman un pack completo con, cada vez, más vías de negocio.

Martina, Karina y Marina, Clodet, The Crazy Hacks, Ariann Music, Daniela Divertiguay, Lady Pecas…la lista de los que tienen su propia colección de libros cada vez es más extensa. Ahora hay que añadir a Las Ratitas, dos hermanas de 8 y 9 años que pueden presumir de tener casi 20 millones de suscriptores en youtube y el vídeo de España más visto en esta plataforma.

Ahora Gisele y Claudia, que es así como se llaman, publican su primer libro y hemos hablado con ellas para conocer un poco más su mundo y para darnos cuenta de que son niñas normales, ilusionadas con una forma de comunicarse y expresarse que han heredado de sus padres, youtubers pioneros que se preocupan de que este mundo, de momento, sea tan solo un juego y una ilusión para sus hijas.

“El primer libro es una propuesta que teníamos desde hace tiempo, pero como estábamos dedicados a youtube era una propuesta que no habíamos valorado, pero sí que es verdad que las niñas tienen 8 y 9 años y ellas veían libros de otros youtubers y decían, ‘mamá, papá, ¿y el libro?’. Al principio no nos había llamado mucho la atención, pero como a ellas les llamaba mucho la atención pues empezamos el proyecto y estamos super contentos con el resultado”, explica su madre, Mireia Martínez.

En el cuento, ellas descubren sus poderes de super heroínas y se apuntan a un concurso de talentos para el que tienen que componer esa canción. Ese proyecto lo han llevado de la ficción a la realidad.

Ya tienen canción: “La compuso una empresa de Sabadell. Crearon la canción y nos la enviaron. Las niñas tienen muchas propuestas sobre la mesa y no siempre dedicamos mucho tiempo a valorarlas porque estamos en otras cosas”, explica Mireia, “pero esa canción nos pareció que estaba relacionada con la historia de ellas y la probaron. Fueron al estudio y dejaron grabada la prueba de sonido. Se quedó todo en stand by porque había que hacer el videoclip y no teníamos tiempo, cole y demás y cuando salió el libro nos pareció algo divertido. La canción estaba y nos pareció divertido. De momento el videoclip está parado”.

Un proyecto que tiene especialmente ilusionadas a las pequeñas que ya sueñan con la continuación.

¿Qué es lo que más os gusta del libro?

Claudia: Cuando nos convertimos en super héroes.

¿Y si pudierais elegir un super poder, ¿cuál os gustaría?

Gisele: Volar.

El cuento habla de hacer una canción para participar en un concurso, ¿la habéis hecho de verdad?

Gisele: Sí, hemos hecho la canción, ahora, dentro de poquito, haremos el videoclip.

En el cuento Claudia y Gisele es llevan de maravilla, ¿en la vida real?

Claudia: Bueno…

Gisele: A veces discutimos, si no, no seríamos hermanas. Las amigas nunca se enfadan, pero las hermanas sí.

¿Vosotras qué tipo de libros leéis, o no leéis?

Gisele: Yo a veces leo libros de cuentos o de París que me gusta mucho. Y también me gusta mucho leer libros que tengan intriga, que sea una aventura chula. Que haya color, que haya dibujos.

Claudia: Si tiene mucha letra pequeñita, ya no me gusta. Si es letra como la de Las Ratitas, sí me gusta.

¿A qué otros youtubers seguís?

Gisele: Solo nos vemos a nosotras, entramos en youtube a ver nuestros vídeos. Cuando seamos grandes nos veremos de chiquititas y a mí me hace gracia. A veces me voy al canal de Ratitas y tira abajo, abajo, y me gusta ver los antiguos.

De todos los vídeos que habéis grabado, ¿cuál es el que más ha gustado a vosotras?

Claudia: Uno que hacemos un punto de libro de Las Ratitas, hacíamos un dibujo.

Gisele: A mí me encanta hacer vídeos de dibujar. Me lo paso bien porque yo soy muy de manualidades. Pero también me gustan los otros vídeos porque mientras vas grabando el vídeo vas jugando.

Cuando visteis cómo os habían dibujado, ¿qué pensasteis?

Gisele: Al principio nos habían dibujado con un pelo muy corto y a nosotras, como tenemos pelo largo, le dije a mi madre, ‘mamá, ¿no nos pueden hacer con el pelo más largo y las trenzas que siempre llevamos y que son cuquis?’. Había unos cuantos dibujos y vi ese y me gustó uno, pero luego vi otro que me gustó más porque era más colorido y más como tipo niña. Y dije, ‘¡este, que me gusta!

Habéis hecho una canción para el libro, pero, ¿escucháis mucha música?

Gisele: Sí, a mí me gusta mucho la música cuando estoy pintando.

Claudia: Nos ponemos música en las tablets.

Gisele: A veces digo, ‘estoy aburrida, me voy a poner música’ y hago coreografías. Me gusta.

Y si pudieras conocer a un artista que os guste mucho, mucho, ¿cuál elegiríais?

Gisele: Ariana Grande.

¿Qué os gustaría ser de mayores?

Gisele: A mí me gustaría ser veterinaria o de dibujar cuadros.

Claudia: A mí como me gustan los animales quiero inventarme cuando hay gente que se va de viaje y no se puede llevar los perritos, pues es una guardería de perritos.

¿Creéis que a vuestra perrita Alma le habrá gustado cómo la han dibujado?

Gisele: Yo creo que sí. Está guapa, con la cara de pena que siempre tiene.

¿Le habéis regalado ya el libro a alguna amiga?

Claudia: Sí, una amiga mía se lo leyó en un día.

Gisele: Y tienen ganas del segundo y le digo ‘no os preocupéis, lo sacaremos, lo sacaremos’.

¿Ya habéis pensando en el siguiente?

Gisele: Sí, es una sorpresa.

Claudia: Yo quiero que al tercer libro salga toda la familia de super héroes.

Gisele: Y a mí me gustaría que saliera mi hámster Clara, que no sale.