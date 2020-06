Anni B Sweet nos recomienda sus 7 canciones preferidas para la semana

Si os decimos Ana Fabiola López, igual os quedáis en blanco. Pero si, a continuación, os contamos que la encargada de seleccionar los temas de esta nueva semana de desescalada es la malagueña Anni B Sweet, la cosa cambia.

Ha vivido el privilegio de abrir un concierto del icónico Antonio Vega (del que versionó junto a Sidonie su tema Se dejaba llevar en su disco homenaje). Su versión del Take On Me de A-Ha fue la canción que sonó en un spot del McDonald´s y nos permitió descubrir un puñado de composiciones propias en Start, Restart, Undo (2009), disco que le supuso el beneplácito unánime de la crítica según iban desgranándolo. Cuatro discos y algunas colaboraciones después, como la que comparte con Coque Malla en No puedo vivir sin ti, publicó el pasado año Universo por estrenar, su último trabajo, con el que ha vuelto a conquistar a público y medios. Lo estrenó con el videoclip de Buen Viaje, en el que Marc Lesperut nos teletransporta a la psicodelia sesentera, y su último single hasta la fecha es Juramento, cuyo vídeo fue grabado durante la puesta de largo del álbum en Madrid.

LAS RECOMENDACIONES DE ANNI B SWEET

The Chemical Brothers - Let Forever Be. "Esta canción me da mucha energía, me dan ganas de bailar cada vez que la escucho, me parece un temazo con aires retro y con un ritmo muy potente; la letra es magnífica, sana el alma"

The Paperhead - Dama de lavanda. "Una canción medio inglesa, medio portuguesa, con un groove sureño que recuerda a canciones de otra época; esta canción me da mucha calma y buen rollo"

Melody´s Echo Chamber - Breath in, Breath out. "El arte de esta mujer es infinito, su forma de componer es tan libre que cuando la escuchas sientes esa libertad. Es complicado elegir una sola canción de todo su repertorio, es una fantasía escucharla de principio a fin."

Ten years after - I’d love to change the world. "Una letra que me define cantada por un grupo de los 60´s, tan bonita como dura; si esto lo cantaban en aquellos años, hoy en día, desafortunadamente, también valdría."

Temples - Shelter song. "La canción que hizo que me enamorase de este grupo actual de psicodelia, la canción culpable de que, hace unos meses, contactase con James Bagshaw, el cantante, guitarrista y compositor de la banda, para grabar mi primer álbum en castellano con él".

Pond - Daisy. "Pureza al máximo, representan para mí el ser honesto con el arte pase lo que pase y digan lo que digan. Tienen unos directos brutales y esta canción la elijo al azar porque me sería imposible elegir una sola".

Lori Meyers - La búsqueda del Rol. "No puedo acabar esta lista sin contar con esta banda andaluza de melodías perfectas y letras que te hacen sentir acompañada en los peores momentos y te elevan aún más en los mejores. Esta canción es de su disco Cronolánea. Es muy complicado elegir sólo una, es casi injusto hacerlo; tienen un repertorio muy amplio pero hoy me decanto por ésta por sentirme muy identificada con su letra y por ese estribillo flipante que me hace bailar. Otro día os pongo Alta Fidelidad. “

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Color my life, de Chicano Batman. Fabulosa banda y fabuloso su regreso.

Mmm mmm mmm mmm, de Crash Test Dummies. Estos canadienses nos embelesaron con un temazo que nunca pasará de moda.

Default, de Django Django. Un tema fantástico para subir el volumen.

In the morning I´ll be better, de Tennis. Con un vídeo de lo más retro, el dúo Lilliput, que posee también una versión bastante potente del Tell her no de The Zombies.

Crash into me, de Dave Matthews Band. En su segundo álbum, Crash, se encontraba esta joya.

Wait here, de Deviot. ¿Cuántas veces habéis intentado recordar esta canción? ¿Y a cuántos os ha trasladado a otra época? Subterfuge noventeros.

Ver llover, de Delacruz. Hubo un día en el que se unieron la voz de Miguel Rivera (Maga) y la de nuestra invitada y nos brindaron esta canción.