David Bisbal, en su compromiso por los océanos: “Debemos cuidar al mar del estrés que le estamos generando”

David Bisbal refuerza su compromiso por el planeta. El artista almeriense ha dado a conocer en numerosas ocasiones su pasión por el mar, el submarinismo y la naturaleza. Por ello, no ha dudado en sumarse a esta iniciativa en el Día Mundial de los Océanos.

David ha hablado con LOS40 de sus primeros recuerdos del mar en familia, de su experiencia practicando buceo y nos ha mandado un mensaje claro a favor del cuidado, protección y mantenimiento de los océanos.

Y es que el artista nació y creció en Almería, tierra de mar y con grandes zonas protegidas como es el Parque Natural de Cabo de Gata. De manera que sus primeros recuerdos del mar y la playa tienen que ver con cuando él era solo un niño.

Desde niño siempre he disfrutado del mar

"Por ejemplo, cada vez que vas a la playa, tienes que saber dónde reciclar tu basura, tirarla a la papelera o llevártela de nuevo a casa", explica el artista sobre los gestos que podemos hacer para cuidar de la naturaleza en nuestras costas.

"Me gusta informarme, pero no me gusta ser alarmista, me gusta ser todo lo prudente que pueda y aconsejar a las personas para que cuidemos del medio ambiente y del mar, que ya estamos viendo el estrés tan importante que le estamos generando", cuenta David en esta entrevista.

Sin embargo, el cantante de En tus planes, se muestra optimista y nos confiesa las ganas que tiene de volver a sumergirse: "Me gustaría que pasara el tiempo para volver a bucear y seguir con estas campañas de concienciación, también gracias a LOS40 por este tipo de entrevistas para que la gente se anime a ser más cuidadosa con el medio ambiente".

En LOS40 continuamos con la campaña “Únete contra el cambio climático, #IDo”, que ha contado con la colaboración de destacadas ONG para dar difusión y apoyo a diversas causas, todas relacionadas con el medio ambiente como Surfrider, Greenpeace, WWF y el Instituto Jane Goodall.