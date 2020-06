Los trucos para las mascarillas que NO funcionan

¿Cuántas cadenas de mensajes te han llegado a tu WhatsApp desde que comenzó la cuarentena? Infinitas, ¿verdad? Que si no puedes usar esa mascarilla, que si la quirúrgica se puede utilizar tantos veces, que si se te ocurra reutilizarla, bla, bla bla... Demasiada información.

Pero, ¿cuánto de verdad tienen todos estos datos? El diario Huffington Post ha contactado con diversos profesionales del sector sanitario para acabar con los bulos que circulan por la red. ¡Atento/a! Más de uno te sorprenderá.

El primero de todos es que te olvides del salvaslip como filtro para tu mascarilla. Protege, sí, pero también anula la función de la mascarilla. Según Irene Suárez, miembro del departamento de Servicios Técnicos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, el salvaslip no deja pasar el aire y acaba saliendo sin filtrar por los extremos de la mascarilla. Además, su pegamiento puede provocar "irritaciones y daños al contacto con la cara".

El segundo bulo con el que ha acabado este medio es con el de darle la vuelta a la mascarilla si eres una persona sana. Y si estás contagiado/a, la parte azul debería ir hacia fuera. ¡Mentira! La farmacéutica Boticaria García asegura que la parte azul de la mascarilla es impermeable, y la capa blanca, retiene la humedad. "Ponerla hacia fuera no es buena idea porque puede retener la humedad externa en lugar de tener la misión impermeable de la capa azul".

Por último, olvídate de usar dos mascarillas para conseguir doble protección. Si te ha llegado ese bulo de usar dos mascarillas, una con la capa impermeable hacia fuera y otra con la capa impermeable hacia dentro, no hagas ni caso. Según Boticaria García, "no están hechas para filtrar de fuera hacia adentro y no lo van a hacer así las pongamos del derecho, del revés o haciendo el pinopuente". "Tampoco poniendo dos, una en casa sentido. No olvidemos que estánd iseñadas para ajustar bien a la cara y los experimentos pueden alterar esta función".

Recuerda: no te creas todo lo que te llega a través de WhatsApp. ¡Las cadenas de mensajes son muy peligrosas!