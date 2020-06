El Rubius, tras el revuelo con el vídeo casero en PornHub, ha tenido que dar la cara

Hay que tener mucho cuidado cuando aseguramos algo tras ver unas imágenes porque no siempre son lo que parecen. Bien lo sabe El Rubius que en las últimas horas ha tenido que escuchar todo tipo de comentarios sobre el supuesto vídeo porno que había subido manteniendo relaciones sexuales con una chica.

Un vídeo que ha aparecido alojado en PornHub, una plataforma que, al modo youtube, permite a los usuarios monetizar sus grabaciones. Allí ha aparecido un vídeo en un canal que llevaba el nombre de este famoso youtuber y que, además, estaba verificada. Un fallo en la autenticación de cuentas de esta red social para adultos.

Y, aunque el chico que aparece en el vídeo parece ser algo más delgado y carece de los tatuajes que tiene El Rubius, ha llevado a muchos a la confusión. Durante varias horas, el youtuber ha sido TT en España y los comentarios se han multiplicado, muchos de ellos con gran sentido del humor, como los suyos.

La gente enviando porno de elrubius por el grupo de Telegram de FSE con más de 1.300 personas

El Rubius en el vídeo nopor

Y es que, finalmente, El Rubius se ha pronunciado sobre esa supuesta grabación casera practicando sexo y lo ha dejado bien clarito: No es suyo. Que podría, pero él, según sus propias palabras, no aguanta tanto en la cama. Al final, visto el revuelo que se ha montado no le ha quedado más remedio que dar la cara.

Lamento informaros de que el video "casero" del que hablais es falso.

Yo no duraria tanto en la cama. — elrubius (@Rubiu5) June 8, 2020

El caso es que lo sucedido, nos lleva una vez más a reflexionar sobre la veracidad que le damos a todo lo que vemos en las distintas redes sociales. Claro que él se lo toma con buen talente, igual que ha hecho con el vídeo que ha compartido que han editado para reírse de su pelo.

que alguien me diga quien ha hecho este video que le denuncio

Por mucho que haya amenazado con denunciar al que lo ha hecho, está claro que no es más que una broma.