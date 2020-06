Lara Álvarez: Beatriz Luengo o Nagore Robles aplauden su reflexión sobre las relaciones

Hemos descubierto que a Lara Álvarez le gustan los libros de desarrollo personal, o por lo menos, los de la Dra. Carina Pavorchik, una odontóloga argentina que vive en Israel que ha publicado una trilogía llamada Dar que nos muestra su visión de la vida desde el punto de vista espiritual.

Pues bien, la cara bonita de Supervivientes, ha recurrido a unos textos para reflexionar sobre cómo entiende ella las relaciones. Es todo cuestión de asumir que todo lo que nos pasa es para aprender y que las personas que llegan a nuestras vidas solo lo hacen para aportarnos algo.

“Dicen que antes de nacer, cuando cada Ser decidió venir a la Tierra, hubo un acuerdo de almas. Primero cada alma seleccionó minuciosamente con sus maestros de luz, todas las experiencias que deseaba vivir en esta encarnación. Algunos eligieron aprender a través del desapego, otros de la soledad, otros de la enfermedad, otros a través de las pérdidas. Otros más, decidieron aprender de la relación de pareja. Algunos se atrevieron a experimentar la riqueza materia, y así sucesivamente...”, comienza el texto que ha reproducido en redes sociales.

Una cuestión de almas que hicieron un pacto: “Hubo una gran reunión entre esas almas para pactar cómo se relacionarían. Cada cual recibió su papel en la obra de su vida. Y nacieron. Algunas de estas almas se encontraron desde su nacimiento y son hermanos o familiares. A otras les tocó ser compañeros del colegio, para llegar a ser amigos en la adultez. Otros no se encontraron hasta ser mayores, o pactaron conocerse en una fiesta y se enamoraron. Y hubo quienes tendrían roles mínimos en la vida del otro. Nada es casual en la vida de ninguno. Hay libre albedrío”.

Es una manera de explicar el paso de muchas personas por nuestras vidas: “Nos hemos repartido los papeles, pero no hay guión. Cada uno crea sus propios diálogos y sus acciones, y necesitan también asumir la responsabilidad de las consecuencias.

¿Por qué tienes a ese jefe tan exigente y perfeccionista? ¿Será que acordaron que él sacaría lo mejor de ti y te puliría cual diamante? ¿O será que tienes que aprender la tolerancia? “.

No siempre es fácil saber qué papel juegan determinadas personas en tu vida, pero ahí están. “Difícil saber lo que viniste a experimentar con cada persona, pero el alma lo sabe. No recordamos. No sabemos qué nos une, pero hay un acuerdo entre todos de permanecer juntos para ayudarnos mutuamente a crecer, a evolucionar…Entre todos formamos un verdadero equipo de sanación porque nos ocupamos tanto de nuestro propio desarrollo como del de los demás”, continúa el texto.

“A veces, llega a nuestra vida alguien que nos enseña algo y quien al mismo tiempo recibe enseñanza nuestra y luego se va, pues ya se cumplió el pacto. Así que no podemos mirar ninguna relación y juzgarla como un triunfo o fracaso… Estamos aprendiendo y el solo hecho de poder interactuar con otros es un éxito. Así que mírales directamente al alma y diles: MUCHAS GRACIAS POR RESPETAR EL PACTO. 🙏🏽✨”, termina el texto.

Y claro, con semejante reflexión, no han faltado comentarios de amigos y seguidores, entre ellos muchos supervivientes, sobre unas palabras con tanto peso.

Beatriz Luengo: Que precioso amiga 🙏❤️ Me recuerda a “Muchas vidas Muchos maestros” de Brian Weiss que me hizo pensar en esto. Gracias Lara por tan bonita reflexión y ojalá conviertas todas tus conocimientos en un libro que seguro sería honesto y lleno de luz como tú

Nagore Robles: Qué maravilla de texto. 🤗 Gracias por por respetar el pacto 💋

Jorge Pérez: Así es... por eso es tan importante escuchar la voz del alma... Imposible ser más fantástica! ❤️

